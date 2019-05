Koller o lize: Slavii chybí zabiják, Horňák může být jako Solskjaer | iSport.cz

Václav Drchal posílá Spartu do vedení 1:0 v zápase s Baníkem Ostrava • Dominik Bakeš / Sport

Sparta - Baník: Drchal sám před Laštůvkou! Mladý útočník pálil jen do ostravského gólmana • iSport TV

Sparta - Baník: Tyč! Jánoš se nádhernou ranou z halfvoleje málem trefil do šibenice

Plzeň - Jablonec: Holeš si srazil Kayambův centr do brány, 1:1! • iSport TV

Jean-David Beauguel slaví gól do sítě Jablonce • Pavel Mazáč (Sport)

Plzeň - Jablonec: Rada už to nevydržel a raději odchází do kabiny • iSport TV

FORTUNA:LIGA má za sebou historickou novinku: první kolo nadstavbové části. Sezona po třiceti kolech neskončila, jede se dál. „Pro dramatičnost ligy je to dobré, bude víc zápasů o všechno. I když třeba Slavia je novým systémem bitá, už mohla mít titul v kapse,“ říká legendární útočník Jan Koller, nový expert deníku Sport a iSport.cz. V zamčené části rozhovoru se dozvíte, co čeká od nedělního šlágru Slavie s Plzní, jak hodnotí probuzenou Spartu nebo co říká na osmigólový výprask Teplic.