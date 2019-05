Olomouc pouští oporu zálohy. Kalvach má posílit kádr Plzně | iSport.cz

Klubovým vedení dopředu avizovaný prodej jedné z opor z důvodu naplnění rozpočtu na příští ročník je blízko. Do hluboké pokladny na Andrově stadionu by měly přitéct miliony z Plzně za Lukáše Kalvacha, o kterého se úřadující mistr zajímá již přes rok.

„Registrujeme eminentní zájem Plzně, která je za Lukáše ochotna zaplatit na české poměry velmi nadstandardní částku,“ hlásil loni v červnu hráčův agent Roman Brulík. Hovořilo se o cifře atakující dvacetimilionovou hranici.

Na začátku přípravy interes následně potvrdil i kouč Viktorie Pavel Vrba: „S Lukášem jsme mluvili už dřív, ale v Olomouci se měnili majitelé a podmínky, takže nevíme, jak to bude dál.“

Situace se nakonec vyvinula tak, že z úspěšného kádru Sigmy, který předchozí ročník zakončil na čtvrté příčce, v létě odešel pouze Uroš Radakovič do Sparty. Kalvach zůstal na Hané, stejně jako dvojice David Houska, Jakub Plšek, která v tu dobu měla ve smlouvách zahrnutu výstupní klauzuli.

Jenže plzeňský interes v průběhu této sezony neslábnul. Naopak. Podle deníku Sport se tak bude defenzivní štít na západ Čech brzy opravdu stěhovat, byť zprávu nyní před koncem soutěže nikdo nepotvrdí. „Teď se Lukáš maximálně soustředí na postup přes Zlín a jakékoli informace týkající se jeho případného transferu kamkoli není v těchto dnech vhodné jakkoli komentovat,“ říká Brulík.

Ladislav Minář, sportovní ředitel olomouckého klubu, nebyl včera vzhledem k několika schůzkám ohledně pořadatelství finále MOL Cupu a dalších záležitostí souvisejících se závěrem ročníku k zastižení.

Co aktuálně druhý tým FORTUNA:LIGY nákupem Kalvacha získá? Především inteligentního středopolaře, jehož doménou je obranná činnost a úspěšnost v soubojích. Účinkování Sigmy v Evropské lize sice odhalilo jeho rychlostní limity, na tuzemské scéně však patří k nejlepším zejména díky perfektnímu čtení hry a konstruktivní rozehrávce. Do způsobu hry Viktorie by se, na rozdíl třeba od Slavie, která aplikuje náročný způsob hry s velkým počtem sprintů, mohl hodit.

„Kalvi je motorem Sigmy. Neúnavný dříč, bojovník, který nikoho nepustí za sebe, zároveň to není žádný extrovert, že by se někde ukazoval mimo fotbal. Má skvělou povahu, šlape pro tým a jde si tvrdě za svým,“ chválí 23letého fotbalistu bývalý reprezentant David Rozehnal, který se po konci profesionální kariéry vrátil domů do Olomouce a svůj bývalý tým stále pečlivě sleduje.

Otázkou je, co bude nákup Kalvacha znamenat pro západočeský kádr, jenž dost možná co nevidět posílí další střední záložník, jablonecký Jakub Považanec. Pravděpodobný je odchod Patrika Hrošovského do zahraničí, nejistá je budoucnost Tomáše Hořavy.

Právě 31letý špílmachr by mohl na Hané, kde fotbalově vyrostl, Kalvacha výhledově nahradit. Není tajemstvím, že sportovní úsek Sigmy by chtěl zálohu rozšířit o zkušeného borce, který by „rozbil“ dlouhodobé složení sestavy, proto se v zimě vyptával na Kamila Vacka. Hořava by tuto charakteristiku splňoval dokonale, nicméně u mistra má ještě dvouletou lukrativní smlouvu.

Další potenciální náhradou za Kalvacha je Dominik Janošek, o nějž se Olomoučtí v minulosti rovněž zajímali. Dvacátník aktuálně hostuje ve Slovácku, příště by mohl být zapůjčen na Hanou.

STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍCI PLZNĚ Patrik Hrošovský (27 let) Roman Procházka (30 let) Tomáš Hořava (31 let) Aleš Čermák (24 let) Daniel Kolář (33 let) Pavel Bucha (21 let, na hostování v Mladé Boleslavi) Dominik Janošek (20 let, na hostování ve Slovácku) Podle informací deníku Sport jedná Viktoria o příchodu jabloneckého Jakuba Považance (28).

