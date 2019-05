Úleva pro Slavii! Tribuna Sever bude na Plzeň otevřená, co vzkázal Tvrdík? | iSport.cz

Policie se obávala, že by se fanoušci ze severní tribuny přesunuli na jižní a dostali by se do blízkosti sektoru s plzeňskými příznivci. "Policie opakovaně kvůli bezpečnosti fotbalovou asociaci požádala o zrušení vykonatelnosti rozhodnutí disciplinární komise LFA, stejně jako Slavia Praha. Těmto žádostem jsem na základě pečlivé analýzy nakonec vyhověl," uvedl v tiskové zprávě předseda odvolací komise Jan Lego.

"Bezpečnost na stadionech i jeho okolí by pro nás měla být prioritou číslo jedna, a proto nebylo možné důvodné žádosti policie přehlížet," dodal Lego. O samotném odvolání Slavie proti trestu rozhodne komise během následujícího týdne.

Slávisté byli po opakujících se prohřešcích fanoušků v podmínce a po semifinále domácího poháru se Spartou jim disciplinárka proměnila trest v nepodmíněný. Vedle uzavření severní tribuny jim komise uložila pokutu 100 tisíc korun. Pražané se následně odvolali a požádali o odklad trestu.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se před zápasem s Plzní zaručil za to, že fanoušci se žádných dalších výtržností nedopustí. "Zápas Slavie Praha a Viktorie Plzeň se bude hrát před plnými tribunami tak, jak si to faktické finále soutěže zaslouží. Klub převzal garanci za svoje fanoušky - žádné pyro, žádné předměty na plochu," uvedl Tvrdík na twitteru.

Zápas Slavie s Plzní bude zřejmě klíčovým soubojem o titul. Červenobílí čtyři kola před koncem nadstavby vedou tabulku o dva body před Viktorií.