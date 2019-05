Vrba před šlágrem na Slavii: zajímavý plán s obsazením klíčového postu | iSport.cz

Jak zaskočit favorizovanou Slavii? Třeba nečekaným složením základní sestavy. Podle informací deníku Sport se v Plzni vážně zaobírají myšlenkou, že na pozici podhrotového hráče udělají interesantní rošádu. Trenér Pavel Vrba údajně zvažuje na post takzvané desítky velmi zajímavou variantu. Kdo by tuto roli měl plnit a co by to pro tým znamenalo?