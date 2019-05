Smola v Opavě skončí. Kluby cítí šanci, ve hře pikantní přestup | iSport.cz

Tuzemské kluby větří šanci, na trhu je zajímavý střelec. Tomáš Smola (30) po životní sezoně podle informací Sportu neprodlouží v Opavě smlouvu, kterou má od zimy na stole. Už je to tutovka, půjde jinam. Kam? Pikantní by byl přestup k regionálnímu konkurentovi z Baníku. Tahle varianta je údajně reálná. Zájem mají i dva polské kluby z Ekstraklasy, plus Slovácko, Mladá Boleslav či Zlín.