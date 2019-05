Co zkusit Krmenčíka? Šokující tah Plzně na Slavii je nepravděpodobný | iSport.cz

Jednou už to přitom Slavia v zápase podobného významu zažila. V dubnu 1995 starý Eden zcela paralyzovala zpráva, že Sparta v derby nasadí v základní sestavě Jozefa Chovance, který už půl roku s týmem netrénoval a vykonával funkci sportovního manažera. Tehdy ještě nebyl internet, ani sociální sítě, i proto se letenskému klubu podařilo strategickou informaci utajit do poslední chvíle, takže měla maximální účinek. Pětatřicetiletý Chovanec sice na hřišti nestíhal, nicméně jeho zařazení Slavii evidentně vykolejilo a svým dílem přispělo k tomu, že Sparta šťastným gólem Pavla Nedvěda v poslední minutě zvítězila a vykročila rázně za titulem.

Teď by se podobná událost mohla opakovat, pokud by Plzeň zítra nominovala k utkání Michaela Krmenčíka. Pětadvacetiletý forvard je mimo hru od loňského října, kdy si při utkání se Slováckem (2:1) přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni – a mělo se za to, že tím pro něj sezona předčasně skončila. Na tom se zatím nic nezměnilo.

„Nejraději by hrál už teď, proces uzdravení probíhá poměrně dobře. Ale nechceme to uspěchat. V letní přípravě se nám bude hlásit v plné síle, teď už ho nebudeme honit,“ uvedl na začátku dubna plzeňský šéf Adolf Šádek.

A trenér Pavel Vrba po posledním zápase základní části s Duklou (4:0) uspíšený Krmenčíkův návrat taktéž vyloučil.

„Michael do nadstavby určitě nezasáhne. Ani ne tak z důvodu, že by se necítil nebo že by nechtěl, my prostě momentálně nepůjdeme do žádného rizika. Pokud nebudeme mít odborné vyšetření a souhlas lékařů, prostě do zápasové zátěže nepůjde,“ uvedl kouč Viktorie před necelými dvěma týdny.

Právě po vítězství nad Duklou se pak v Doosan Areně zapojili do tréninkové hry 5 na 5 hráči, kteří do zápasu zasáhli jen okrajově, nebo vůbec – a Krmenčík mezi nimi nebyl. I to svědčí o tom, že úřadující mistr postupuje v jeho případě s maximální opatrností.

„Michael proti Slavii určitě nenastoupí, byl by to hrozný risk, při kterém se dá mnohem víc ztratit než získat,“ potvrdil zdroj blízký plzeňskému vedení. „Už se sice zapojuje do tréninku s týmem, ale chybí mu herní praxe, kondice i síla,“ doplnil srozumitelné argumenty.

Na hrotu tak hosté do bitvy o titul vyrukují s Jeanem-Davidem Beauguelem, což taky není špatná varianta. Francouz, který přišel do Plzně v zimě ze Zlína, vstřelil na jaře už šest gólů, tedy pouze o jeden méně než na podzim Krmenčík. Beauguel se navíc trefil v únorovém duelu se Slavií a má dokonce lepší průměr vstřelených branek na utkání než hvězda v rekonvalescenci (0,66 proti 0,53).

V Edenu ho však čeká proti ebenové dvojici stoperů Michael Ngadeu – Simon Deli pořádně těžká šichta.

