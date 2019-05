Naděje na titul? Už to bude těžký, je to zklamání, hlesl Kovařík | iSport.cz

Byla zlomovým okamžikem zápasu vaše šance, při které jste trefil tyč?

„Stoprocentně, byl to klíčový okamžik utkání. Bohužel rozhodly centimetry v náš neprospěch, Slavia pak dala tři rychlé góly a na to už jsme neměli jak odpovědět.“

Mohl jste v té situaci udělat něco líp?

„Těžko říct, myslím si, že jsem to řešil celkem dobře. Šlo to přímo do tyče, bohužel. Byla to smůla. Nevím, jestli v té fázi byli slávisté nervózní, ale nemohli se do nás dostat. Myslím si, že než jsme dostali první gól, hráli jsme do defenzivy dobře, nenechávali jsme tam okénka. Bohužel jsme z našich náznaků nic nevytěžili. Má šance a jejich první gól byly klíčové okamžiky.“

Slavia rozhodla v poslední desetiminutovce. Co se v ní s vámi stalo?

„Před prvním gólem tam byl propadlý centr, to měli trošičku štěstí, že se to odrazilo k nim. Pak přišla penalta a to už je těžké, s takovým týmem otáčet dvougólový stav, když je pět minut do konce.“

Váš krásný gól byl jen chabá útěcha, nebo jste po něm ještě věřili, že by se s výsledkem dalo něco udělat?

„Snažíme se vždycky věřit až do konce, ale už bylo hrozně málo času. Stává se, že za minutu padnou dva góly, takže jsme chtěli bojovat, ale už nás k tomu nepustili.“

Jak moc těžké bude nyní obhájit titul? Stále tomu ještě věříte?

„Dokud je pořád matematická šance, budeme hrát na sto procent. Stejně hrajeme za Plzeň, která chce vyhrávat všechny zápasy. Nás nezbude, než vyhrát všechny tři a uvidíme, jak na tom v nich bude Slavia. Rozhodnuto ještě není.“

Ve středu vás čeká Sparta, která pod dočasným trenérem Michalem Horňákem vyhrála třikrát v řadě. Myslíte, že to zvládnete?

„Věříme si každý zápas, i když to možná někdy není vidět. Ale máme dobrý, sebevědomý tým a myslím si, že to v posledních třech zápasech dokážeme. Škoda, že to nevyšlo dneska.“

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 3:1. Klíčový duel o titul rozhodl infarktový závěr!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 81. Masopust, 87. T. Souček, 89. Traoré Hosté: 90. J. Kovařík Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil – Král, T. Souček – Masopust, Hušbauer (C) (77. Traoré), Olayinka (70. Stoch) – Van Buren (65. Milan Škoda). Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec, Limberský – Procházka, Hrošovský (C) – Kayamba (60. J. Kovařík), Hořava (82. Chorý), J. Kopic – Beauguel (80. Bakoš). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Kúdela, Škoda, Stoch, Baluta, Traoré Hosté: Kozáčik, Havel, Kovařík, Chorý, Bakoš, Pernica, Pačinda Karty Hosté: Kayamba, Procházka, Hořava, Řezník Rozhodčí Zelinka – Paták, Hájek, Nenadál. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18327 diváků

