Vrba: Limberský? Naštvaný nejsem. Jsme kolektiv, nehrajeme šachy | iSport.cz

Byť je ve hře ještě devět bodů, je o titulu rozhodnuto?

„Řeknu to jinak: Slavia udělala k titulu velký krok. Nicméně si nemyslím, že je rozhodnuto. Jak říkáte, hraje se ještě o devět bodů, ale je fakt, že Slavia má nyní obrovský náskok. To je nezpochybnitelné.“

Za stavu 0:0 trefil Jan Kovařík tyč. Byl to zlom v celé utkání, potažmo i v boji o mistrovskou korunu?

„Myslím, že do první inkasované branky jsme měli tři situace, kdy jsme mohli vstřelit gól. Za prvé dal Kovařík tyč, následně Beauguel nedosáhl na dlouhý balon. Před inkasovaným gólem jsme šli čtyři na dva, ztratili jsme míč a z brejku dostali na 0:1. To jsou situace, které velké zápasy rozhodují. Pokud bychom byli úspěšní my, mohl zápas dopadnout úplně jinak. Na kdyby se ale ve fotbale nehraje. Slavia vyhrála 3:1, to je holý fakt. Z našeho pohledu to je samozřejmě špatně.“

V předchozích utkáních jste kritizoval ofenzivní hráče za malou odvahu. Platilo to i pro zápas na Slavii?

„Je rozdíl, když hrajete proti Slavii, nebo proti Dukle. S takovými soupeři bychom se měli prosazovat víc, ale dnes to byl pro ofenzivní hráče složitý zápas, protože kvalita Slavie je jinde, než u většiny ligových mužstev. Na druhou stranu pokud chceme uspět, hráči se musí prosazovat víc. Tak to prostě je.“

O titulu ještě není rozhodnuto, věří Vrba. Limberského kárat nebude 1080p 720p 360p REKLAMA

Jste hodně naštvaný na Davida Limberského, který u prvního gólu nepohlídal Masopusta a pak zavinil penaltu?

„Kdybych měl být naštvaný, tak musím být i na hráče, kteří nedali góly. Jsme kolektiv, jsme mužstvo, nehrajeme tenis nebo šachy. V šatně si to vyříkáme. Ovšem Slavia první akci zahrála výborně. O tom to celé bylo. Když jsme hráli s Baníkem, tak jste řešili, zda šlo o ofsajd, či nikoliv. A nikdo nás už nepochválil za parádní akci.“

Proč jste dal přednost Jakubu Brabcovi před Luďkem Pernicou? A jak jste s ním byl spokojený?

„Kuba zvládl zápas velice slušně. Pořád řešíme, zda jeho opci využijeme, či nikoliv. Těžko bychom se rozhodovali, kdyby seděl na lavičce. Opakuji, zvládl to slušně.“

Když si odmyslíte poslední desetiminutovku, v níž jste inkasovali tři góly, jak jste spokojený s výkonem mužstva?

„Bylo znát, že se potkala dvě mužstva, kterým hodně záleželo na výsledku. Čekalo se na chybu, na to, kdo dá první gól. Nám se to nepodařilo. Pak Slavia zahrála úžasně situaci před prvním gólem, kdy přenesla hru a vrátila míč do nebezpečného prostoru. Druhý gól nechci vůbec řešit. A třetí přišel po brejku.“

Ke konci bylo několik kontroverzních momentů, všechny byly posouzeny prospěch Slavie. Můžete to okomentovat?

„Nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu. Od toho jsou jiní. Podívejte se na to sami a popište to. Svůj názor si nechám pro sebe, do médií ho říkat nebudu.“

Tak jinak. Vadilo vám, že po pádu Jakuba Brabce v pokutovém území, se nešel rozhodčí Zelinka podívat na video?

„Spíš jsem byl překvapený, s jakou rychlostí bylo rozhodnuto. Jindy jsou takové situace zkoumány čtyři minuty, tentokrát to trvalo dvacet vteřin. To bylo super. Každopádně jsem to na videu neviděl. Nechtějte po mně, abych to hodnotil a střílel od pasu. Pak za to budu akorát kritizovaný.“

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 3:1. Klíčový duel o titul rozhodl infarktový závěr! Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slavia - Plzeň: Šmicer si užívá vítěznou slávistickou děkovačku 720p 360p REKLAMA