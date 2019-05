Trpišovský: Rozhodnuto ještě není. Nadstavba? Nechal bych to jako dřív | iSport.cz

Plzeň mohla ze své první šance skórovat, ovšem Kovařík zblízka trefil jen tyč. Byl to zlomový moment?

„V tomhle zápase určitě. Kdybychom dostali gól, bylo by to komplikované. Tím spíš, když šlo o jejich první nebezpečnou situaci. Někdy rozhodují centimetry, v našem zápase před týdnem v Liberci zase Hybš vykopl Olayinkovu střelu z brankové čáry. Teď se štěstí přitočilo k nám.“

A bitvu jste zlomili třemi góly v poslední desetiminutovce.

„Měli jsme víc šanci i územní převahu, vítězství jsme si zasloužili. Byl to velký boj. Plzeň ukázala kvalitu i zkušenosti, nedala nám nic zadarmo. Jde o strašně cenné vítězství. První poločas jsme měli pevně v rukách, až na finální fázi jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Hodně jsme napadali, měli i dvě dobré příležitosti, Plzeň se v podstatě nedostala za půlku. Ve druhé půli jsme začali mít ztráty v útočné fázi, šance hostů naštěstí skončila na tyči. A nám pak pomohli střídající hráči.“

Zdálo se, že v závěru jste měli hodně sil. Bylo jedním z cílů Plzeň utahat?

„Kalkulovali jsme s tím, že pokud náš styl bude aktivní a Plzeň bude muset běhat bez míče, tak se okýnka vždycky otevřou. Je to tak u každého soupeře. Když je unavený, dělá chyby. Ale musíte ho k tomu donutit. Víme, že Plzeň v závěrech dává spoustu gólů, ale věřili jsme, že fyzicky jsme připravení dobře.“

Na Součkovu penaltu jste se podle svého zvyku nedíval?

„Nekoukal jsem se, zase jsem stál na svém místě. Od té doby, co tam stojím, jsme všechny penalty proměnili. Na Suka jsem si díval včera na tréninku, kdy kopal tři penalty a všechny proměnil do jiných míst. Věřil jsem mu.“

Fanoušci vás po zápase vyvolali na děkovačku, co jste tomu říkal?

„Je to hezký pocit pro nás všechny, jsem za to rád. Ale ještě radši budu, až to dotáhneme tam, kam všichni chceme.“

Věříte, že už je o titulu téměř rozhodnuto? Máte pět bodů náskok.

„Rozhodnuto určitě není. Čekají nás tři velice těžký zápasy, doma derby a Jablonec, na který se nám tady v poslední době nedařilo. Plus zápas v Ostravě. Navíc Plzeň pořád ukazuje kvalitu a dělá body. Dneska jsme udělali důležitý krok, ale ještě nás čeká hodně práce. Znova hrajeme hned ve středu, musíme to potvrdit.“

Nenesou někteří hráči těžce, že nehrají?

„Každý hráč samozřejmě chce hrát největší zápasy. Ale všichni řádí týmový úspěch nad individuální, jsou připravení na jakoukoliv roli. Všichni se musíme obětovat pro to, aby Slavia byla úspěšná. Musíme chápat svoje role. Není jednoduché říct kvalitnímu hráči, že nebude hrát takový zápas, ale někdy i ti střídající rozhodují.“

Vnímal jste, že Viktoria chtěla trochu brzdit tempo zápasu?

„My jsme věděli, že nám bude vyhovovat co nejvyšší tempo zápasu. Nechtěli jsme, aby to sklouzlo třeba do prvního derby, kdy se furt nehrálo. Chtěli jsme co nejvyšší čistý čas zápasu. Plzeň měla nějakou strategii, my svoji. Vždycky je pak důležité, kdo ji dokáže vnutit soupeři.“

Na konci utkání jste dával Součkovi papírek s pokyny, co na něm bylo?

„Bylo toho hodně. Plzeň přidala Chorého a změnila rozestavení, naši hráči měli nové úkoly. Stadion byl v euforii, nebyli jsme schopní dořvat na dvacet metrů. Šlo zkrátka o instrukce na dohrání zápasu, vždycky je lepší, když to hráč vidí. Suk se musí naučit rychleji číst (usměje se).“

Klíčovou první branku vstřelil Lukáš Masopust, vnímáte, že se po přestupu do Slavie zlepšil v zakončení?

„Lukáš toho v kariéře dokázal spoustu spálit. Na druhou stranu má zhruba 150 startů a 50 bodů. I když je malinkej zmatkař, pořád má průměr bod na tři zápasy, což je na krajního záložníka velice slušný. Kdyby měl víc klidu, hraje v Premier League nebo bundeslize, má na to veškeré parametry. On se dostává do tolika situací, že lidi si hodně pamatují, co všechno spálí. Přesto má mnohem víc bodů než jiní hráči na stejné pozici. Jakmile se zklidní ještě víc, překročí rámec české ligy a může pomýšlet na větší přestup.“

Jak vnímáte probíhající premiéru nadstavbové části?

„Já bych nechal to, na co jsme všichni zvyklí. Žádná velká liga nadstavbu nemá. Hrál bych třicet kol každý s každým, tohle dělá zmatek i v historických tabulkách. Přijde mi, že jsou to jen zápasy navíc. Já bych to nechal jako dřív. Letos se naštěstí v hodně zápasech ještě o něco hraje, ale může přijít i spousta utkání, kdy se už nebude hrát o nic. My teď máme víc soutěžních zápasů než týmy v bundeslize i některé v anglické lize. Někteří hráči po sezoně ještě pojedou i na nároďák, zase to bude mít vliv na letní přípravu. Vidíte to i na návštěvách, lidi jsou někdy už přesycení. Byl bych konzervativní a nechal klasiku.“

