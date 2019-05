Dukla po osmi letech sestupuje. Zní to blbě, zkazili jsme to, řekl Podaný | iSport.cz

Co říct k nevyužité penaltě?

„Nevím, jestli to byl rozhodující moment, ale nedat penaltu, je vždycky chyba. Je to vždycky na straně střelce a bohužel mě gólman vychytal. Zvolil jsem stejnou střelu jako v přípravě. Nevím, jestli ten moment viděl nebo mě prostě vychytal. Měl jsem to udělat jinak.“

Jak jste vlastně vnímali už jen teoretickou šanci na záchranu?

(pokrčí rameny) „Šlo o to zápas zvládnout se ctí. Pokusit se to zvládnout. Dá se říct, že Karviná si tu baráž uhrála sama. Na konci zabrala, my ne. A padáme do druhé ligy.“

Jak vám to zní, že Dukla po osmi letech padá?

„Blbě, no. Co k tomu říct? Spadnout nechce nikdo, každý rok to někoho potká. My bohužel nehráli tak, abychom se v lize udrželi.“

Co bylo klíčové? Na čem jste pohořeli?

„To je těžké, nevím, jestli tyhle analýzy patří ven. Získali jsme méně bodů než ostatní z toho důvodu, že jsme zápasy neodehráli dobře. Faktorů je samozřejmě víc, víc pohledů. V průběhu soutěže jde říkat, že jsme se měli poučit z těch věcí. To jde říkat i teď. Potkalo nás to, čemu se chce každý vyhnout. Bohužel se to stalo nám.“

Snažili jste se hrát „fotbal“, řešit věci opravdu herně, odpovídalo to postavení v tabulce?

„My jsme se snažili hrát celou dobu systém 3-5-2, snažili jsme se hrát kombinačně, aby to mělo nějaký vyšší smysl, protože jsme počítali s tím, že s herní praxí systému nám to půjde líp. Bohužel se to nepovedlo. Když jsem viděl přípravu, byla z mého pohledu skvělá. Vyhrávali jsme, hráli s těžkými soupeři. Nebylo to jen o výsledcích, hra měla nějaký spád. Teď se nám to bohužel nedařilo. A s tím, jak máte málo bodů a jste pod tlakem, který si vytváříte na sebe i sami, nám to trošku svazovalo nohy. Nedařilo se nám.“

Změna trenéra už byla na oživení málo?

„Trenér (Roman Skuhravý) přišel, nějaké body se uhrály, dotáhli jsme se... Prostě jsme si to zkazili sami.“