Skuhravý o naštvání Straky: Respekt nejde žádat, musí se vybudovat | iSport.cz

Trenéra Straku váš výrok rozčílil a nezastíral, že mu posloužil jako motivační prvek pro vzájemný zápas. Co na to říkáte?

„Samozřejmě se to ke mně dostalo. Moje vyjádření nebylo absolutně o respektu, ale o příměru. V té chvíli, místo toho, abych sáhodlouze vysvětloval rozdíly, jsem tu fotbalovou cestu dal na příměr Karviné. Mohl jsem si vybrat jiné mužstvo, napadla mě Karviná. A respekt? U mě je to jednoznačné, respekt si nemůžete žádat, respekt si musíte vybudovat. Pokud to Karviná pojala takhle, tak je mi to líto. Ale pro mě to byl čistý příměr.“

Po zápase jste šel pogratulovat Strakovi, nevypadalo to, že by mezi vámi byla nějaká nevraživost nebo pnutí. Nebo ano?

„Ale to není vůbec o nevraživosti, je to o způsobu práce. Každý má svou cestu. Že řeknu svůj názor, že nějakou cestou jít nechci a nějakou ano, tak to není o respektu. To je o výběru vlastní cesty. Pro mě je daleko větší nerespekt to, že domácí trenér před utkáním nepřivítá soupeřova trenéra. To, že po prohraném zápase přijde trenér pogratulovat vítěznému týmu, je absolutně etické a sportovní. Nemám proti trenérově cestě vůbec nic, akorát já chci jít jinou cestou. To je jediné, co k tomu mám. Vůbec to není o respektu nebo nerespektu.“

Trenér Straka vás tedy před zápasem nepozdravil a nepřivítal?

„Ano. Jestli vám ale stačí k vnější motivaci a vybuzení ke skvělému výkonu tohle, co budete dělat potom, až takovou motivaci mít nebudete? Pro mě to byl čistě příměr, jakou cestou já chci jít, jakou práci chci dělat. A jakou cestou jít nechci. Respektuji každého trenéra v jakémkoliv sportu, protože vím, jak těžké zaměstnání to je. Ale volba cesty je přece na každém z nás.“

Vše o Dukle čtěte ZDE>>>