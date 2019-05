Plzeňský tah Kayambou! Uvadající partu oživilo Vrbovo nečekané řešení | iSport.cz

Plzeňský kouč měl před šlágrem se Spartou zamotanou hlavu. Koho na podhrotový post, klíčovou pozici západočeské sestavy? Dopoledne mu vypadl zraněný Roman Procházka, stáhnout o post níž se tím pádem musel Tomáš Hořava. Aleš Čermák je zraněný, Daniel Kolář šel poprvé na lavičku po dlouhé zdravotní pauze. Erik Pačinda, další reálná varianta, pod hrotem vyhořel při březnovém výbuchu na Letné (0:4).

Vrba nakonec vymyslel nečekané řešení. Do středeční bitvy pod Jeana-Davida Beauguela postavil Joela Kayambu, do té chvíle využívaného téměř výhradně na pravém kraji zálohy. „Nastoupil jsem tam po delší době, ale nemám s tím problém, hrál jsem tam už v Opavě. Hraju tak, jak mi řekne trenér,“ culil se během poločasového rozhovoru pro O2 Sport 28letý hráč z Konga.

Tah s Kayambou Plzni vyšel dokonale. Šikovný záložník platil na sparťanskou defenzivu značnou rychlostí, operoval na velkém prostoru. Už v prvním poločase měl ideální možnost ke skórování. Kovařík vyslal krásný křižný balon za obranu, Kayambův nájezd ale perfektně zlikvidoval včasným výběhem Heča.

Plzeň oproti jiným jarním zápasům působila jak politá živou vodou. Obhájci titulu pomohl i laxnější přístup sparťanů, kteří naopak odevzdali v drtivé většině mizerný výkon. Viktorii fungovala souhra ofenzivních hráčů, což v předchozích duelech zle drhlo. S Kayambou vylétl Jan Kovařík na levé straně, napravo poctivě pracoval Jan Kopic. Své si odehrál na hrotu Jean-David Beauguel. Skvělou partii předvedl Patrik Hrošovský, stěžejní postava západočeského kolektivu.

Kayamba se sice mezi střelce ani asistenty při čtyřgólovém odpoledni v Plzni nezapsal, nicméně na vysoké výhře mu patří zásadní podíl. „Máme nějaké zraněné hráče, Kayamba má navíc rychlostní předpoklady a my jsme chtěli naši hru do útočné fáze zrychlit, protože v minulých zápasech se nám to moc nedařilo a naše přechodová fáze byla hodně složitá. Proti Spartě to bylo mnohem rychlejší a on k tomu hodně přispěl,“ chválil zimní posilu trenér Vrba.

„Joel je extrémně rychlý hráč. Když hraje na tréninku proti mně, tak to poznávám na vlastní kůži. Je těžké ho bránit. V přechodu do brejku byl vážně znát,“ ocenil i autor dvou gólů Jan Kovařík.

Plzni se na pozici podhrotu nabízí nová, možná velmi lákavá varianta i směrem do další sezony. Kayamba proti Spartě ukázal, že dovede víc, než jen vymýšlet zajímavé kličky u postranní čáry a sázet před branku nebezpečné centry. Naopak může svému týmu vyřešit pozici, kde se Viktoria delší dobu trápila...

