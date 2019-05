Slavia - Jablonec. Plzeň ať si hraje, jak chce, řekl hrdina Souček | iSport.cz

Byla to titulová trefa?

„To se dozvíme až v Ostravě nebo se Spartou. Nechci to zakřiknout, ale zbývá nám jeden bod, věřím, že to s klukama dotáhneme. Je to blízko, ale nemůžeme usnout na vavřínech. Máme dva silné soupeře a ti nám nenechají nic zadarmo. Ale dáme do toho všechno. Věřím, že si to uhrajeme sami, o to by to bylo hezčí.“

Před zápasem jste věděli, že Plzeň porazila Spartu. Ovlivnilo vás to?

„Věděli jsme to, ale za výhrou bychom šli tak jako tak. Kdyby ztratili, mohli jsme už teď slavit, ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Nespoléháme na to, jak bude hrát Plzeň. Ta ať si hraje, jak chce. My si půjdeme vlastní cestou.“

Jak těžké bylo utkání s Jabloncem otáčet?

„Bylo to složité. Myslím, že jsme do utkání vstoupili docela dobře, slušně jsme kombinovali. Pak to ale Holeš trefil do šibenice. Docela se nám teď stává, že soupeř vystřelí a je to šibenice. O to hezčí je, že jsme to otočili. Do poločasu jsme dali na 1:1 a čekal jsem, kdy tam bude nějaký závar, kdy to prostřelíme. Naštěstí to padlo na mě.“

Nedoléhala na vás ve druhé půli nervozita, když se dlouho nedařilo vstřelit druhý gól?

„Bylo to tak. Věděli jsme, o co hrajeme, ale pořád jsme se soustředili. Nechtěli jsme dostat gól a věřili jsme. Byly tam závary, centry, nějaké hlavičky, ale ne a ne to tam padnout. Jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli.“

Dal jste dvanáctý ligový gól v sezoně. Slušná bilance, souhlasíte?

„Jsem za to rád strašně rád. Těší mě, že můžu klukům pomoct i góly. Tolik branek jsem předtím nedával. Jen doufám, že to bude pokračovat.“

Ve druhém poločase měl velkou šanci jablonecký Martin Doležal. Co jste si v té chvíli říkal?

„To byla jejich největší šance ve druhém poločase, Koli (brankář Ondřej Kolář) to skvěle vytáhl, podržel nás. Kdybychom to měli znova otáčet, bylo by to opravdu složité.“

Bylo znát, že Tribuna Sever byla zavřená a kotel se přesunul na protější tribunu?

„Fanoušci jsou skvělí, že šli hned na jih. Byli slyšet úplně stejně. Jen doufám, že bude povoleno, aby na Spartu mohl být plný Eden. Nadstavba se hraje pro fanoušky a tohle bude svátek fotbalu.“

