Slavia - Jablonec. Co řekl Trpišovský o zájmu o Holeše? Jeho projektil nás zmrazil, přiznal | iSport.cz

Triumf proti Jablonci se však zase lehce nerodil.

„Pro nás jde o důležité vítězství, po výkonu a fotbalu, který celkově nebyl moc zajímavý. V úvodu jsme měli dobré odhodlání, ale rozhodil nás gól Holeše. Jeho projektil nás zmrazil, byla to rána. Vypadli jsme z rytmu, do toho ještě vynucené střídání Masopusta. Začátek jako z hororu, všechno hrálo proti nám.“

Ale utkání jste přesto dokázali otočit.

„Důležité bylo, že jsme do přestávky vyrovnali. Ve druhé půli jsme pak díky soustavnému tlaku zaslouženě vyhráli. I když jsme neměli tolik šancí, soupeř toho po našem obehrávání už měl plné zuby. Prostory se pak vždycky někde objeví, tak jako se v závěru objevil pro Tomáše (Součka), který to krásně trefil. Stejně jako v neděli s Plzní jsme moc šancí neměli, jenže trpělivá hra způsobí, že se soupeř pak nestíhá tolik přesouvat. Zápas mě celkově trochu zklamal, nemělo to takové tempo, čekal jsem to víc nahoru dolů. Jablonec hru od začátku trochu kouskoval. My jsme navíc všichni měli trochu v hlavě, že se nám tady na ně dlouhodobě nedaří.“

SESTŘIH: Slavia - Jablonec 2:1. Obrat lídra, Souček mistrovskou trefou přiblížil titul 720p 360p REKLAMA

K titulu vám chybí bod. Věříte, že už v Ostravě budete slavit?

„Věřím tomu. Ale je to fotbal, stát se může cokoliv. Viděli jsme, jaký průběh měly dva středeční zápasy. Dokud to nebude matematicky jasné, musíme se stoprocentně koncentrovat a soustředit. Na Baníku jsme posledně odehráli nepovedený zápas, on teď má sérii, kdy dlouho nedal gól, a všechno musí jednou skončit. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli, což by nám dalo jistotu.“

Krásný gól vám dal Tomáš Holeš. V posledních dnech se objevily spekulace, že o něj máte zájem, stejně jako o dalšího hráče Jablonce Davida Hovorku. Co je na tom pravdy?

„Holešův gól byl nádherný, Koli (Kolář) teď má neskutečnou smůlu. Škoda že ještě nehraju ligu já, možná bych taky dal gól z dálky do šibenice. Holeš dává vždycky hezké góly, třeba nám tady dal na podzim hlavou z vápna. Oba zmínění jsou moderní hráči. Hovorku jsme si kdysi brali do Viktorky Žižkov, když mu moc nevyšlo angažmá v Hradci. Dlouhodobě jsme ho trénovali, pak jsme si ho vzali i do Liberce, takže je asi jasné, že se nám líbí. Tomáš je typ moderního hráče, po přestupu z Hradce do Jablonce udělal za poslední rok a půl velký výkonnostní progres. Oba patří k tomu nejlepšímu, co naše liga nabízí.“

Vyděsil vás nepovedený výběh Koláře, po kterém Jovovič z dálky netrefil prázdnou bránu?

„Zatrnulo mi hodně, byl to možná klíčový moment utkání. Chystali jsme se na to, že Jovovič zůstává vysoko. Při té situaci jsem se modlil, aby Kolář nefauloval a nedostal červenou, má takové instrukce. Jsem rád, že to Jovovič netrefil. S naším způsobem hry to často je tak, že když se soupeř do něčeho dostane, hned je to gólovka. Na naši bránu šly v nadstavbě snad čtyři střely, z toho dvě šibenice a jedna tyčka. Gólman to u nás má těžký, čelí buď střelám z dálky, nebo samostatným nájezdům.“

Slavia - Jablonec: Kolář divoce vyběhl na polovinu proti Jovovičovi! Ale ten ho nepotrestal Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Ovlivnila vás před zápasem nějak vysoká výhra Plzně nad Spartou?

„Věděli jsme o tom. Na druhou stranu pořád platí, že si to můžeme uhrát sami. Celou sezonu říkám, že jestli chceme být šampioni, musíme se dívat hlavně sami na sebe.“

Teď vás čekají dva zápasy s Ostravou, v neděli liga, ve středu finále MOL Cupu. Jaký bude váš program?

„Hodně to řešíme a respektujeme přání hráčů. V sobotu se přesuneme do Ostravy, v neděli po zápase se vrátíme do Prahy. A v úterý pak zase odcestujeme do Olomouce. Zvažovali jsme variantu zůstat na Moravě, ale v téhle sezoně už jsme toho nacestovali tolik, že se kluci chtějí vrátit domů. Na hráčích je vidět dlouhá sezona, musíme udělat všechno proto, abychom byli odpočatí a zdraví. Vždyť se už blížíme k šedesáti soutěžním zápasům. Je pro nás důležité i zdejší zázemí, fyzioterapie. Obecně nám záleží na obou soutěžích, hodně jsme pro úspěch udělali.“