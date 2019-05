Svědík zůstává ve Slovácku: Smlouva běží, jedu dál. Se Spartou nejednal | iSport.cz

Ocitl se reálně mezi pěti vytipovanými kandidáty na post trenéra Sparty. Buď samostatně, nebo ve dvojici s olomouckým kamarádem Václavem Jílkem. Žádná z těchto variant však už není podle informací Sportu na stole a Martin Svědík povede na 99 % do další sezony 1. FC Slovácko. Kontrakt má ještě na dva roky. „Mediální zájem mě potěšil, ale ke konkrétnímu jednání se Spartou nedošlo,“ informoval.

Klub za něj v zimě zaplatil druholigové Jihlavě dva miliony korun a investice se mu vrátila. Čtyřiačtyřicetiletý Svědík uhrál s mužstvem za osmnáct zápasů nadstandardních 29 bodů za osm výher, pět remíz a pět porážek. Úterní triumf nad Opavou 4:1 dal celku z Uherského Hradiště klid.

I když neměl trenér v podmínkách spolupráce doložku o nutnosti záchrany soutěže, druhý sestup během roku nehodlal dopustit. Svůj příběh z Jihlavy, kterou převzal v bezútěšné situaci loni v zimě a kvůli porážce v posledním duelu s Karvinou s ní padl o patro níž, ke své úlevě nezopakoval.

Spasit Slovácko bylo ze Svědíkova pohledu maličko snazší. Nejen díky dvoubodovému polštáři v době jeho nástupu a většímu počtu zápasů. „V Jihlavě nás postihla zranění klíčových hráčů a nebyla tam tak silná lavička. Když nám někdo vypadl tady, náhrada byla. Kádr je o něco kvalitnější,“ srovnal dvě jarní stíhací jízdy.

Se svým stávajícím souborem si sedl. Pochvaluje si pracovitost svěřenců, zástupnost jednotlivců. „Když se někomu nedařilo, tým to dokázal přikrýt. Kluci pochopili, co po nich chci. Taky byly znát zkušenosti s bojem o záchranu,“ všiml si, že se starším borcům nerozklepala kolena. S výjimkou výpadků v Olomouci a v Teplicích je kouč s jarem celkem spokojený.

Nyní po hráčích žádá, ať tuhle úspěšnou jízdu důstojně ukončí. Bude po nich šlapat, aby rozlučkové bitvy na Dukle a doma s Karvinou neodflákli. Někdo tohle téma s lehkou nadsázkou v úterý večer nadhodil. „Už jsem slyšel v kabině ty klasické řeči,“ pousmál se Svědík, jenž má ve zvyku jet pořád na sto procent. Totéž žádá po okolí. „Hraje se o prémie, šanci dostanou i jiní hráči. Navíc mě kluci znají. Jakmile by chtěli slevit, tak by se mnou špatně pořídili. Chceme to dohrát se vším všudy, jako ty poslední domácí zápasy,“ ujistil.

