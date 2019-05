Tahle penalta se mi povedla, lebedil si zlínský střelec Poznar | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Mladá Boleslav: Poznar proměnil penaltu, uklidil míč k tyči a Ševci vedou 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Obavy jsou vždycky…Musím říct, že penalty jsem trénoval a povedla se mi. Šla hodně k tyči a byla i docela razantní. I když tam šel, tuhle jsem zahrál dobře.“

Jak se vám hrálo na kamarády Hájka a Jugase?

„Oba jsou opravdu kvalitní stopeři, féroví. Myslím, že v některých soubojích byli daleko lepší než já. Měl jsem štěstí v tom, že jsem dal dnes dva góly. Ve spoustě balonů měli navrch, dobře se doplňují, předskakují. Fakt jsou sehraní. Co předváděli ve Zlíně, dneska předvádějí v Bolce. Patří k tomu lepšímu, co liga nabízí.“

Čím jste dal druhý gól? Ramenem?

„Byla tam hlava, rameno. Možná do mě Křapka trošku šťouchl…Nevím. Najednou byl balon v síti. Byl to šťastný gól.“

Líbily se vám Džafičovy centry?

„Džafa před zápasem avizoval, že to bude chtít takhle solit. Lítalo mu to tam opravdu dobře. Ten druhý gól hned po pauze byl super.“

Jak chcete pojmout odvetu?

„Chtěli jsme hlavně neinkasovat, to se nám bohužel nepovedlo. Na druhou stranu jsme dali o dva góly víc než proti Olomouci. Boleslav je doma silná. Musíme zkusit vstřelit gól jako v Olomouci. Kdyby se nám to opět povedlo, měli by to s postupem velice těžké a my bychom k tomu měli blíž.“

