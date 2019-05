Slavia má ohledně Tomáše Součka veskrze dvě přání. To první je udržet ho, vytvořit mu v klubu podmínky k jeho spokojenosti. A pak je tu druhé přání, a to by přišlo na řadu, pokud nevyjde první. Prodat ho za balík a do pořádného evropského klubu.

Čtvrtý celek Premier Ligy poslal podle informací Sportu v posledních dnech do Edenu skvělou nabídku,