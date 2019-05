Rebélie v Teplicích! Krob v béčku? Není to rozvraceč, bouří se opory | iSport.cz

„Jan Krob je přeřazený do béčka z výkonnostních důvodů. Bereme ho za jednoho z lídrů kabiny. Nepředával pozitivní myšlení. To on by měl v důležitých zápasech táhnout kabinu,“ prohlásil před pár dny sportovní ředitel Severočechů Štěpán Vachoušek.

Podle informací iSport.cz mělo vedení dát realizačnímu týmu na výběr několik hráčů základní sestavy, aby se vybral jeden, který fiasko na konci sezony odnese.

Volba nakonec padla na 32letého Kroba, který v Teplicích působí již šestým rokem a zastává funkci kapitána. Na jaře navíc laboroval se zraněním a v základní části se stihl uzdravit na poslední tři utkání.

A reakce z kabiny byla blesková.

„Za své 4,5leté působení v týmu jsem Krobíka poznal ze všech stran. Jak lidské, tak i sportovní. Vždy stojí na straně kabiny a vždy za ni bojuje. Dokáže říct pravdu, která se bohužel ne každému líbí. Určitě to není lídr, jen když se daří, nebo při zapíjení dětí, jak si někteří hráči myslí a prezentují ho tak,“ napsal Hora na svůj Instagram a přidal fotku Kroba.

A své si na Instagramu řekl i záložník Tomáš Kučera. „Absolutně s tím nesouhlasím. Je to náš kapitán a co se tyče mě, má plnou podporu. Snad se situace uklidní a příští sezonu nám pomůže na hřišti.“

„Nezavíráme za ním dveře. Bude záležet jen na něm, jak se s tím popere a zvládne. Dáváme tím najevo lidem a kabině, že nám to není jedno. Je to i důsledek toho, že v posledních čtyřech letech máme podobné kolapsy,“ uvedl Vachoušek před pár dny v oficiálním výstupu pro média.

Jak se klub zachová nyní proti rebelii v kabině?

