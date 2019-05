Fanoušci Sparty vyzývají: Ať je ticho na Letné a bojkot na Slavii | iSport.cz

Až začne zápas s Jabloncem, na stadionu Sparty bude ticho. Takový je plán fanoušků, který zveřejnili na sociálních sítích. Obvyklý ruch by se měl vrátit na tribuny až po 15. minutě. „Proč 15? Je to symbolická číslovka, protože právě takový je počet roku, kdy Spartě vládne Daniel Křetínský, který i přes stále větší finanční injekce táhne celý klub pomalu, ale jistě ke dnu,“ napsali na Instagramu Letenští. Chybět by měly také vyvěšené vlajky.

A tím by to nemělo skončit. Sektor hostujících fanoušků při posledním zápase ligové sezony, při kterém Sparta zamíří na Slavii, by měl zůstat prázdný. „Po dohodě aktivních fans skupin sparty vyhlašujeme úplný bojkot posledního zápasu. Apelujeme tak na vás, abyste si nekupovali lístky na zápas do Edenu.“

Čtvrté derby by pro fanoušky Sparty nemusela být příjemná podívaná bez ohledu na výsledek. Je totiž pravděpodobné, že Slavia po něm obdrží mistrovský pohár. Titul si může zajistit už zítra, pokud alespoň remizuje na půdě Baníku Ostrava.

