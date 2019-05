Hořava: Slavii se sluší pogratulovat. Může nás mrzet zápas v Edenu | iSport.cz

Vyhráli jste, ale oslavovat asi moc nebudete, že?

„Zbývaly nám poslední dva zápasy nadstavbové skupiny a chtěli jsme vyhrát. Povedlo se. Titul je sice pryč, ale důležitější je, jak zvládáme závěr sezony.“

Smiřovali jste se s triumfem Slavie?

„Ano, měla na čele velký náskok a během sezony poměrně málo ztrácela. Nečekali jsme, že bude mít velký výpadek, takže smíření se s druhým místem proběhlo.“

Do utkání s Libercem jste vstoupili velmi dobře, ale od 25. minuty vás domácí začali přehrávat.

„Máte pravdu. Začali jsme celkem dobře, ale po gólu jsme se podvědomě zatáhli. Liberec je kvalitní mužstvo a dokáže hrát s každým týmem vyrovnanou partii. Nebyli jsme směrem do ofenzivy až tak kvalitní. Chyběl nám přechod do útoku i držení balonu, zápas jsme tentokrát zvládli hlavně díky bojovnosti a nasazení.“

Dostalo se k vám během zápasu, jak hraje Slavia?

„Skóre jsem se dozvěděl až po konci utkání. Nikdo nic v šatně ale neříkal, tak jsem předpokládal, že výsledek bude pro Slavii příznivý. Jinak by to někdo asi ještě víc hecoval.“

Kdy jste podle vás titul ztratili?

„Těžko říct. Na jednu stranu může člověk sezonu subjektivně hodnotit, ale na druhou jsme ve spoustě zápasech nebyli lepší a zase jsme body získali. Nemá se cenu nad tím moc zamýšlet. Šest ročníků jsme nebyli hůř než druzí, což je dobrý výsledek.“

Jak jste vlastně viděl sezonu Slavie?

„Sluší se především pogratulovat. Slavia měla dobrou sezonu a uhrála nejvíc bodů, herně se jí navíc také dařilo. Mrzet nás může utkání v Edenu, kdy jsme měli za stavu 0:0 vyloženou šanci.“