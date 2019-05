Ticho, dým i rána, co rvala sedačky. Kotel Sparty si vysloužil i pískot | iSport.cz

Rozlučku s domácím stadionem si fotbalisté Sparty představovali zřejmě jinak. Ačkoliv v duelu s Jabloncem zvítězili, bouřlivého potlesku se jim nedostalo. „15 let s Křetínským = 15 minut tichého fandění,“ stálo na vyvěšeném transparentu pod sparťanským kotlem. Oněch avizovaných 15 minut ticha se ale protáhlo. Do 60. minuty se neozvalo z kotle ani slůvko. K vidění byl pouze další transparent namířený proti nejvyššímu vedení klubu. „Ničíte tradici, žádáme demisi,“ stálo na něm.

Tichem nespokojenost vyjadřující kotel nerozproudila ani vedoucí branka Lukáše Štetiny z 12. minuty utkání, a tak se „nejbouřlivějším“ momentem první půle stala 32. minuta, kdy se ze zbývajících tribun párkrát ozvalo tradiční: „Sparta, Sparta.“

Emotivnější reakce sparťanských příznivců z okolních tribun přišla také ve chvíli, kdy jablonecký David Hovorka rozhodil unikajícího Benjamina Tetteha, který by postupoval sám na branku, a hostující obránce byl potrestán červenou kartou. Mírný potlesk, zahučení, ale dál už nic.

Začátek druhého poločasu se nesl v podobném tichu. Až v 57. minutě Letná povstala, tedy kromě kotle, když Adam Hložek vybídl ke skórování Ondřeje Zahustela – 2:0. Sparťanští příznivci na protilehlé tribuně pak začali skandovat střelcovo jméno.

Krátce na to se poprvé v zápase výrazně projevilo jádro z kotle, když několika dýmovnicemi zahalilo svůj sektor a okolí branky, kterou v daný moment strážil domácí gólman Milan Heča, do dýmu. Rozhodčí Jiří Houdek byl dokonce nucen po hodině hry utkání na několik sekund přerušit, na což kotel reagoval pokřikem: „Co je, co je.“ Zbytku stadionu se počínání ultras nelíbilo a počastoval je několika nadávkami.

Po další vhozené dýmovnici „kotelníci“ vyvolávali pokřik proti vedení Sparty a následně nechvalně proslulé J**e Slavie, za což je zbytek Generali Areny vypískal. Po skandování "Kde máme titul?" pak v 67. minutě vylétl z kotle dělobuch, po jehož výbuchu se rozletěly dvě sedačky v sektoru pod ním. Následně začali někteří fanoušci sedící v blízkosti kotle vyklízet svá místa. Navíc se z okolních sektorů ozvalo sborové skandování: „Ho***a, ho***a!“

„Protest je jejich volba. Víme, v jaké jsme situaci. Respektujeme, jak se rozhodli. Jen ta pyrotechnika mi nedává smysl. Je to takové, že i dospělý se lekne, nevím pak co na to děti. To na stadion nepatří,“ reagoval na výbuch dělobuchu autor první branky Letenských Lukáš Štetina.

Protesty sparťanských ultras budou pokračovat i v posledním kole, kdy se rozhodli bojkotovat tradiční derby se Slavií v Edenu.

