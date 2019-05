Nejstarší byl nejlepší. Emoce jsou silnější než po postupu, říká opavský veterán Zavadil | iSport.cz

V jednačtyřiceti letech se záložník Pavel Zavadil vyšponoval v květnu k nejlepším výkonům v sezoně. Proti Karviné (1:0) rozhodl v nastavení proměněnou penaltou, gól z přímáku dal Dukle (3:2), s Příbramí (2:1) pomohly jeho centry k oběma brankám. Opava leží nezdolnému veteránovi u nohou. „Pro mě je to fantazie,“ raduje se ze záchrany.

Ulevilo se vám?

„Jsem šťastný…Utkání s Příbramí jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Mohli jsme přidat další góly. Jsem rád, že nám to tam ze standardek chodilo, bohužel jsme to tam neuměli dotlačit. Ze dvou metrů jsme nedokopli do sítě. Takže z toho bylo drama až do konce.“

Jsou emoce podobné jako loni po postupu mezi elitu?

„Řekl bych, že ještě silnější. Tady jde o ligu. Moc jsme v ní chtěli zůstat.“

Celá sezona byla pro vás hrozně složitá, co?

„S tím souhlasím. Bylo to od začátku strašně náročné. Nemohli jsme hrát doma, šest zápasů jsme museli odehrát v Brně. Nebyli jsme tam absolutně zvyklí a připravení. O to těžší byl návrat domů. Ale tohle hřiště a neskuteční diváci nám moc pomohli. Doma jsme byli strašně silní, dokázali jsme to v každém utkání. Máme 42 bodů, což je fantastický výsledek. Myslím, že se docení až později.“

Budoucnost klubu je kvůli ekonomice pořád nejasná. Máte obavy, co bude dál?

„Nevím, co teď na to říct. Doufám, že to bude fungovat. Byl cíl zachránit ligu. Doufám, že tím dalším bude klub budovat a posouvat Opavu dopředu. Musím poděkovat fantastickým divákům, kteří nás hnali každý zápas a stáli při nás, i když se nedařilo.“