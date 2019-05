HOTOVO! Sparta má první posilu, Vindheim již podepsal smlouvu | iSport.cz

První posilou Sparty se stal Andreas Vindheim, který na Letnou přichází ze švédského Malmö. „Sparta je velký klub, největší v Česku. Každý rok bojuje o titul a hraje evropské poháry- Těším se na novou výzvu,“ uvedl ve svém prvním rozhovoru pro klubový web Vindheim.

Třiadvacetiletý Nor, který se Spartou podepsal smlouvu na tři roky, by měl vyztužit pravý kraj obrany. „Je velmi dobře vybavený na post pravého beka, a to jak fyzicky, tak pohybově. Nevynechá jedinou příležitost podpořit ve sprintu útok, má velmi dobrý cílený centr,“ řekl k novému hráči sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„V Malmö podával velmi dobré výkony v Evropské lize proti silným soupeřům, navíc s ním vyhrál dva švédské tituly. Má mentalitu vítěze,“ pokračoval Rosický. „Vzhledem k tomu, že Malmö je ve své zemi podobným týmem, jako Sparta v Česku, očekávání od fanoušků a tlak od veřejnosti dobře zná a nepřekvapí ho. Jsme rádi, že se stává sparťanem,“ dodal.