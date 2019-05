SÁZKAŘSKÉ TIPY: Mistrovská tečka. Slavia zvládne i derby se Spartou | iSport.cz

Poslední ligová kola vždy nabízí nečekané výsledky - řada týmů už je myšlenkami na dovolené, neboť nemá o co hrát. To je případ i některých utkání premiérové nadstavby ve Fortuna lize. Přesto jsou tu stále týmy, které hrají o svou budoucnost v pohárech i v samotné nejvyšší soutěži. A mistrovská Slavia i třetí Sparta nadále hrají o čest - rozloučit se se sezonou vítězně, a to zvlášť proti největšímu rivalovi. Jak si vsadit nejen na tento duel? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů na iSport TV!