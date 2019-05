Jindřišek o euforii: Všichni řvali, líbali mě a nechtějte slyšet, co říkali | iSport.cz

Josef Jindřišek slaví svůj gól do sítě Opavy, kterým zachránil Bohemku v lize • Pavel Mazáč (Sport)

Je to tam! Josef Jindřišek slaví svou trefu proti Opavě... • Pavel Mazáč (Sport)

Děkovačka fotbalistů Bohemians po remíze s Opavou, která jim zajistila ligovou příslušnost i do příští sezony... • Pavel Mazáč (Sport)

Bylo to buď, anebo. Kdekdo už viděl Bohemians v baráži, ale kapitán Josef Jindřišek černý scénář odmítl. V 95. minutě si naběhl do šestnáctky, švihl levačkou a vystřelil „klokanům“ remízu 1:1 s Opavou, která stačila na udržení bezpečného třináctého místa. „Byl to nejdůležitější gól mojí kariéry,“ radoval se 38letý Jindřišek. „Všichni řvali a líbali mě.“