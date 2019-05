Slavia - Sparta: Derby na konec? Test pro Tribunu Sever i oslavy před sparťany | iSport.cz

Pohár pro mistra ligy, vedle druhý pro vítěze domácího poháru. Slavia může v derby se Spartou vystavením svých trofejí demonstrovat nejen úhlavnímu sokovi, kdo byl v této sezoně v Česku fotbalovým pánem. „Byla pro nás velká motivace, aby v neděli v Edenu byly při nástupu na hřiště oba poháry,“ neskrýval slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl po středečním triumfu v MOL Cupu.

Slavia se těší na mistrovské juchání před narvaným stadionem, mimo sparťanského sektoru je beznadějně vyprodáno. Zaplní se i Tribuna Sever, jak povolila disciplinární komise. Visí nad ní ale podmínka, a tak na jejím chování bude záležet.

„Hrát bez Tribuny Sever není hezké, vyzkoušeli jsme si to doma s Chelsea. Určitě jsme rádi, že na předání titulu bude plný stadion. Chci poděkovat lidem, co se o to snažili, a disciplinárce, že nám vyhověla. Chtěl bych poprosit fanoušky, aby nedělali žádné excesy nebo nějaké zbytečné věci, které by mohly vést zase k zavření tribuny pro novou sezonu,“ vyzval příznivce slávistický obránce Vladimír Coufal. Disciplinární komise potrestala klub z Edenu uzavřením Tribuny Sever na dvě soutěžní utkání po pohárovém derby se Spartou za používání pyrotechniky, tato magická část vršovické arény byla předtím v podmínce za nechutné výlevy směrem ke karvinskému trenérovi Františku Strakovi.

Trest měl původně platit už na utkání nadstavbové části proti Plzni, ale v tomto případě si červenobílí ještě dokázali vynutit jeho odložení. Na další zápas s Jabloncem už ale zůstala pověstná tribuna prázdná a kotel se přemístil za druhou bránu. I na dnešní derby měla být Tribuna Sever původně zavřená, ale „sešívaní“ požádali o prominutí zbytku trestu a disciplinárka jim vyhověla s tím, že nyní mají do konce roku podmínku.

Tribunál vedený předsedou Richardem Bačkem přihlédl k tomu, že slávističtí fanoušci po pohárovém střetu se Spartou už lumpárny v hledišti nedělali, nemusel se kvůli nim přerušovat zápas nebo něco jiného. Bačkova komise bude i dnes bedlivě sledovat, jak se příznivci na Tribuně Sever budou chovat. Je to pro ně test.

Slávisté se těší, až za svou mimořádnou sezonu dostanou do rukou i hmatatelnou odměnu. Jsou nedočkaví, až budou zvedat pohár, navíc za asistence největšího rivala z Letné. „Pro nás slávisty je čest, že můžeme zvednout pohár před sparťany,“ věděl záložník Tomáš Souček. Korunovace pak proběhne stylově na pódiu ve tvaru slávistické hvězdy.

Družina trenéra Jindřicha Trpišovského má za sebou emočně vypjaté poslední dny. Nejprve v neděli v Ostravě definitivně získala titul, ve středu pak ve finále MOL Cupu porazila Baník a dovršila double. Oslavy ale slávisté ještě nerozjeli naplno, Spartu chtějí porazit. „Po zápase se Spartou bude zasloužený odpočinek. Tam to všichni můžeme oslavit,“ konstatoval Souček.