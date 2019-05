Jihlavský kouč Kučera před baráží: Karviná je favorit, Straka ji zvedl | iSport.cz

Co vás na první dobrou napadne, když se řekne Karviná?

„Wágner, Budínský, Ba Loua. To jsou hodně nebezpeční hráči. Wágner střelec, Budínský kreativní nahrávač a Ba Loua je silný v soubojích jeden na jednoho. Karviná má pracovité jezdce, nic nevypustí. Hlavně doma je silná.“

Slýcháte, že půjde o odvetu za loňskou sezonu?

„Docela to tady vnímám. Od lidí z klubu i mimo stadion. Já jsem u toho ale nebyl, i hráčská obměna byla velká. V baráži půjde o úplně jiné zápasy.“

Je to padesát na padesát?

„To ne, byť si to možná nepřipouští, Karviná je stoprocentně favoritem. Hrála první ligu. Má kvalitu i v šířce kádru. Ti hráči hráli bez nadstavby třicet zápasů v nejvyšší soutěži, z toho deset až dvanáct opravdu těžkých se soupeři typu Sparty, Slavie, Plzně. V takových se hráč musí daleko víc vyždímat a podává lepší výkon. Takové srovnání jsme my neměli.“

Co by mohlo být na vaší straně?

„Psychická pohoda. Skončili jsme druzí ve druhé lize, což určitě není jednoduché. V rozhodujících momentech bude spíš rozhodovat hlava, individuální chyby. To, kdo se lépe vyrovná s tlakem.“

Je výhoda začínat venku?

„Bere se to tak. Výhoda to bude, pokud uděláme v Karviné dobrý výsledek. Doma máme svoji sílu.“

V sobotu jste prohráli s Brnem doma 1:6. Ještě vás to štve?

„Musel jsem to hodit za hlavu. Za nás i za Zbrojovku nastoupila úplně jiná sestava než normálně. Nemůžeme se v tom pitvat. I Karviná postavila na Slovácku náhradníky, hrálo málo hráčů ze základu.“

Měla by Jihlava na první ligu peníze?

„Já řeším sportovní úsek a chci postoupit. Bylo nám sděleno vedením, že sezona je pokrytá. Takže tomu věřím a jinak nekalkuluju, i když mi hodně lidí volá a říká, že nedostaneme licenci a podobně.“

Znáte se osobně s Františkem Strakou, koučem soupeře?

„Neznáme se, ale víme o sobě. On taky hrál bundesligu. Říká se o něm, že je motivátor. Dokáže tým stoprocentně nabudit. Určitě Karvinou zvedl, udělal s ní body. Vyhráli na Spartě, v Liberci. To nebyly úplně náhodné výsledky.“