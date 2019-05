Zlatí hoši Plzně končí. Úžasní lidé, říká Krejčí. Jak neodstavil Koláře? | iSport.cz

Těžko zadržoval slzy, pak se stejně rozplakal. „Nikdy by mě nenapadlo, co všechno v Plzni prožiju,“ vzlykal Marek Bakoš krátce poté, co v neděli dal definitivní sbohem náramné kariéře.

Den poté zavřel skříňku v kabině Viktorie také Daniel Kolář. Pomohl ke všem pěti plzeňským titulům, v historii klubu je s šestašedesáti góly nejlepším střelcem. „Skončila jedna etapa mého života, na kterou budu vždy vzpomínat rád. Budu vzpomínat na fanoušky, hráče, trenéry, šéfíky, na krásné zápasy. A opravdu jen v dobrém,“ vyznal se na klubových stránkách třiatřicetiletý záložník, který si hledá jinou fotbalovou adresu.

Jestliže Kolář z klubu odchází, Bakoš v něm zůstane. S vedením Viktorie se domluvil na trenérské práci. Podle neoficiálních informací by měl být asistentem Pavla Horvátha u nově vzniklého rezervního týmu v ČFL.

„Velmi dobře si jejich spolupráci dovedu představit. Bakyho jsem v posledních měsících často potkával na Strahově při studiu trenérské licence. Je zapálený, má pro tuhle profesi vlohy. I pro plzeňské mladíky, z nichž někteří jsou velmi talentovaní, to bude skvělá škola,“ říká Karel Krejčí, současný kouč reprezentační jednadvacítky.

Emotivní Bakošovo loučení. Na tiskovce v Plzni plakal i Horváth

Z Plzně odcházejí dvě výrazné osobnosti s nevšedním příběhem. Bakoš, rafan se srdcem na dlani. Kolář, jemuž dal život pořádně zabrat v době, kdy mu před očima umírala milovaná manželka. „Prožil si svoje, to je bez diskuse“ odmlčí se Krejčí. „Dan je trochu složitá povaha. Jako trenér jsem si k němu musel hledat cestu. Na něj nikdy neplatilo řvaní, ale důvěra. Věděl jsem, že je pro mě klíčový hráč, tak jsem mu ji milerád dal.“

A do placu přidá historku. V zimě 2016, krátce před startem jara, Krejčímu kondiční trenér doporučoval, aby Koláře odstavil. Že výstup dat GPS z rychlostních tréninků se pohybuje v červených číslech. Doporučení znělo následovně: hráče vysadit z tréninkového procesu a zahájit s ním kondiční blok. Krejčí nad tím mávl rukou. Věděl, že se Kolář umí připravit sám. „Začalo jaro, vyhráli jsme 2:1 na Slovácku, 1:0 doma s Teplicemi a Dan vstřelil všechny naše góly. Přitom měl běhat někde po lese,“ směje se kouč.

A dodává, že jak Kolář, tak i Bakoš, byli neskuteční profesionálové. Zapálení pro práci. Odevzdaní pro tým. „Pořád mám před očima, jak nám Baky vystřílel první postup do Ligy mistrů. A pak proti Borisovu i postup ze skupiny. Tenkrát jsme museli hrát v Edenu. Byly to jeho zlaté góly. Dan válel pod Bakym na podhrotu. Na to nikdy nezapomenu,“ rozněžní se Krejčí.

S Markem Bakošem plánuje Plzeň na začátku nové sezony rozloučení, v diskusích je dokonce varianta rozlučkového utkání. Ovace pro Daniela Koláře přijdou až poté, co definitivně uzavře aktivní dráhu.

Viktoria se vydala cestou změny. Jak dramatická bude, ukážou další dny a týdny. Opustit kádr mohou i další významné postavy.

V Plzni končí další legenda! Kolář za ni hrál poslední zápas, chce pokračovat

Bakošovo dojemné loučení v Plzni: Bojovník si pobrečel s Horváthem

Vrba a změny v Plzni: Přijdou ještě dva hráči, v létě bude v týmu přetlak