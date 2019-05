Zoubele: Ofsajd? Pomezní to zvedl, tak asi byl. O ligu se popereme | iSport.cz

Video k článku Karviná - Jihlava: Mladíček Šulc krásně vyslal Klímu, který obešel dva hráče a snížil na 1:2! VŠECHNA VIDEA ZDE

Co vám první zápas baráže ukázal?

„Ukázalo nám, že se můžeme rovnat Karviné. Sehráli jsme vyrovnaný zápas. Na šance stoprocentně, možná jsme jich měli i víc. Já tam měl dvě, gólman mi to vykopával, stačilo pět centimetrů vedle a byl to gól. Škoda, je vidět, že mají kvalitu v zakončení. Měli v prvním poločase dvě, tři šance a dali nám dvě branky, tím nás potrestali. V kabině jsme si řekli, že se zkusíme prosadit, oni znervózní. Branku jsme dali, bereme ji, odveta bude zajímavá.“

Vyrovnával jste na 2:2, ale trefu vám sebral ofsajd, jak jste situaci viděl?

„Neviděl, dorážel jsem a nemohl jsem kontrolovat, kde byl stoper a kde gólman. Pomezní zvedl praporek, takže asi byl, nemá cenu to řešit.“

V prvním poločase jste měl dvě solidní šance, co k nim říct?

„Ani nevím, co bych udělal líp. Honza Javůrek mi dával míč pod sebe, levačkou jsem ho vystřelil a pak už je to o štěstí. Druhý pokus jsem dával k tyči, tam mi ho brankář vyškrábl konečky prstů. Oba jsem střílel levou nohou, svou slabší, ale byly umístěné. Škoda, snad příště.“

Ve druhém poločase jste byli lepší, souhlasíte?

„První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme byli trochu lepší, je to otevřený výsledek, uvidíme doma. Chtěli jsme zápas odehrát tak, abychom z toho měli dobrý pocit a v odvetě měli šanci hrát o postup. To můžeme, takže jo. Sice prohra, škoda remízy, ale výsledek bereme. A budeme bojovat.“