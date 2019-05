Sparta se dohodla s Olomoucí, kolik dá za Jílka. Do Sigmy může jít i talent | iSport.cz

Stále to není hotové, podpisy chybí. Příchod trenéra Václava Jílka do Sparty se ale znovu o kus přiblížil. Podle informací deníku Sport se letenský klub v úterý domluvil se Sigmou na odstupném, které by mělo činit pět až šest milionů korun. Nového kouče Pražané s největší pravděpodobností oznámí ještě tento týden. Opačným směrem by naopak na hostování mohl zamířit talentovaný Zinedin Mustedanagič.