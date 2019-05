LIGOVÝ INSIDER: Kozák je kvalita i budíček pro Tetteha. Musí se probrat | iSport.cz

Ten se zaměřuje hlavně na příchod kanonýra, který se v zimě po letech v cizině rozhodl oživit kariéru v Liberci, s výhledem na posun výš. Ve čtrnácti ligových zápasech vstřelil sedm gólů a připsal si jednu asistenci. „Je to český hráč, nasbíral zkušenosti v zahraničí, má za sebou spoustu těžkých zápasů. Kvalitu prokázal i v Liberci,“ myslí si Jiránek, jehož zaujal Kozákův penaltový hattrick proti Slovácku.

Čahoun, jenž prošel Laziem či Aston Villou, by podle Jiránka měl být impulzem pro uvadajícího letenského útočníka Benjamina Tetteha, jenže se po letním přestupu výborně uvedl, ale na jaře se ze hřiště vytratil. „Kozák je pro něho konkurence, aby se probudil. Možná si i myslel, že ho mladí hráči nemůžou dostat ze sestavy, a pak to bylo obráceně. Jestli to neustojí a poddá se tomu, tak nemá ve Spartě co dělat,“ má jasno Jiránek.

Z posledního kola nadstavby nemohl nechat bez komentáře heroický výkon kapitána Bohemians Josefa Jindřiška, jenž vyrovnávacím gólem v 95. minutě zápasu s Opavou odvrátil od „klokanů“ baráž. „Fantastický,“ netají obdiv Jiránek. „Na hřišti by byl schopen za Bohemku umřít…“

V Ligovém insiderovi se dotýká i baráže a také souboje Baníku s Mladou Boleslaví o poslední české místo v Evropské lize. „Domácí prostředí je pro Baník velikánské plus, je tam skvělá atmosféra,“ tvrdí.

Podívejte se ve VIDEU i na to, jak se Martin Jiránek dívá na hráčskou obměnu v Plzni a koho favorizuje v baráži o účast ve FORTUNA:LIZE.

