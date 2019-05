Sparta chce Trávníka a Lischku z Jablonce. O kolik si řekl Pelta? | iSport.cz

Za normální situace by pozice podhrotového hráče nebyla tou, kterou by Sparta nutně musela posílit. Na začátku jara získala zpátky do svých řad reprezentačního kapitána Bořka Dočkala, v kádru navíc figuruje i extravagantní Gabonec Guélor Kanga. V posledních týdnech se ale situace dramaticky změnila.

Dočkal musel na operaci s poraněnou achilovkou a mimo hru bude minimálně do září, Kangova pozice pak po odvolání trenéra Zdeňka Ščasného citelně oslabila a není vyloučené, že v klubu v létě skončí. I proto se Sparta pokusí získat Trávníka, o jehož možném přesunu do některého z elitních tuzemských klubů se hovoří už několik let.

Nyní by k němu mohlo skutečně dojít, zájem Pražanů je totiž eminentní. První oťukávání na úrovni klubů už proběhlo, ale