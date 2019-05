Magera věří v postup: Příbram má jen Matouška. Výkon sudích se mu nezdál | iSport.cz

Jak jste viděl tohle drama?

„Prospali jsme začátek, když jsme prohrávali 0:2. Ale pak jsme ukázali naši sílu. Dokázali jsme to otočit na 3:2. Smekám před mužstvem. Bohužel jsme na konci ještě inkasovali. Je to škoda. Pořád věřím tomu, že máme natolik silné mužstvo, že v Příbrami vyhrajeme a postoupíme. S tím tam jedeme. Budeme hrát stejně jako doma.“

Co se stalo v úvodu?

„Udělali jsme chyby, které se stávají. Měli jsme odkopnout balon pryč a bylo to.“

Jak vám pomohla atmosféra na stadionu?

„Před těmi lidmi nešlo nic vypustit. Bylo to fantastické, lidi nás pořád hnali. I za stavu 0:2. Klobouk dolů před nimi.“

Cítíte křivdu kvůli výkonu rozhodčích?

„Některé zákroky byly otočený proti nám. Bylo to náročné. Museli jsme se s tím psychicky vypořádat. To si musí vyhodnotit jiní lidé, jestli je tohle cesta. Bylo to v televizi, každý si mohl udělat obrázek. Příbramští asi měli nařízené od pana trenéra, aby se na mě soustředili. Asi proto, že to nějak psychicky nezvládám. Při každém souboji při standardce mě v šestnáctce někdo ošlapával, štípal. Tohle pan rozhodčí neviděl. Viděl jen mě, jak jsem někomu šlápl na nohu. Odveta v televizi není, takže tušíte, co nás tam může čekat.“

Matoušek hodně zlobil, že?

„Dokud jsme byli blízko něj, neměl vůbec nic. Zdá se mi, že nebyl ve hře. Ale udělal dvě akce, které skončily gólem.“

Jaká byla Příbram?

„Nemyslím, že ukázala něco víc než my. Myslím, že jsme lepší mužstvo a my patříme do ligy. Oni možná mají jediného hráče, a to je Matoušek. Jinak toho moc neměli.“