Rosický: Hráči si po prohře zpívali. Poznal jsem, že Sparta má problém | iSport.cz

Proč Václav Jílek? Protože v něm Tomáš Rosický vidí muže, jenž umí dát týmu čitelný styl a imponuje mu způsob práce, respektive jeho rukopis. Zároveň mu chce vyjít vstříc a do začátku letní přípravy doplnit mužstvo dalšími posilami. „Transfery ale mají svůj vývoj, tak to bylo i v případě Vindheima a Kozáka. To není práce na týden. Určitě chceme získat středního záložníka,“ přiznává.

Byl pro vás trenér Jílek od začátku hlavní kandidát?

„Jakmile jsem dostal od Sparty mandát, snažil jsem se informace držet v co největším utajení. Samozřejmě trenér Jílek byl od počátku v úzkém okruhu možných adeptů. Nakonec jsem si ho vybral na základě práce, kterou dosud předváděl. Umí dát týmu jasný styl, jeho rukopis je v souladu s tím, jakou cestou by se Sparta měla ubírat a prezentovat. Aby mužstvo nebylo závislé na jednotlivcích, ale na týmu jako takovém.“

V jakých aspektech probíhal výběr trenéra jinak, než v předešlých případech?

„Vím, že trenér se hodnotí především podle výsledků a postavení v tabulce, ale pro mě je zásadní herní styl, zlepšování hráčů. Trenér je nositelem hodnot, on reprezentuje klub a to vše mě utvrdilo v názoru, že pan Jílek je vhodný muž pro Spartu. Má i dostatek zkušeností. V Olomouci si prošel složitými obdobími, dovedl zvrátit nepříznivý vývoj. Když je třeba, tak je ochotný ve výjimečných situacích jít proti vlastní filozofii. Všechny tyto body hrály velkou roli. Věřím, že jsem udělal správné rozhodnutí a trenér Jílek bude tím, kdo posune Spartu dopředu.“

Smlouva zní na tři roky, což je v případě Sparty nezvyklé…

„Především tím klub jasně vyjadřuje důvěru trenérovi. Jde o něco, co tady dříve nebylo. Musíme si dávat postupné kroky, jak celý tým budovat. Není to jen o hráčích, ale o celém prostředí, o návaznostech, o zodpovědnosti. Jsme si vědomi, že k tomu nedojde přes noc. Proto ta tříletá smlouva.“

Kromě Václava Jílka se hodně zmiňovalo jméno Pavla Vrby. Jak vážné jednání jste vedli?

„Jistě víte, že Pavlu Vrbovi volal Daniel Křetínský na tiskovou konferenci do Liberce… (směje se) Ale vážně: Pavel Vrba je skvělý trenér, mám k němu veliký respekt. Velké věci dokázal v českém fotbale, nebo i s českou reprezentací. Je to jeden z nejlepších českých trenérů, ale pro mě byl jasnou volbou Václav Jílek.“

Co Spartě přinesou Kozák a Vindheim? A posvětil Jílek jejich příchody?

Existuje ve Spartě termín doba hájení? A v případě, že ano, dostane ji Václav Jílek?

„Vzhledem k výsledku finále Evropské ligy do toho půjde celý tým i nový trenér pěkně zostra. Ale k vaší otázce, Václav u nás podepsal dlouhodobou smlouvu, tím je řečeno vše.“

Trenér Jílek požaduje posílení na pozici středního záložníka. Vyjdete mu vstříc?

„Ano, je to naše priorita. Na tenhle post chceme někoho přivést. S ohledem na to, co se stávalo v minulosti, musíme být velmi efektivní ve výběru hráčů. Dále musíme pokračovat v začleňování odchovanců z naší akademie. Oni jsou nositeli sparťanských hodnot, byť každý z nich má jiný vývoj a jinou cestu. Další důležitým bodem je správné a zdravé prostředí nejen v mužstvu, ale v celém realizačním týmu, kde jeden působí jeden na druhého a všichni táhnou za jeden provaz, podporují se a jsou hladoví po úspěchu.“

Dosud jste přivedli dvě posily. Chcete mít tým pohromadě do začátku letní přípravy, která startuje 17. června?

„Byl bych rád, aby měl trenér kádr pohromadě. Ovšem transfery mají svůj vývoj, tak to bylo i v případě Vindheima a Kozáka. To není práce na týden. Uvidíme, jak bude vypadat sled událostí.“

Jak hodnotíte váš první půlrok ve funkci sportovního ředitele, a bylo správné poskytnout v zimě důvěru bývalému trenérovi Zdeňku Ščasnému?

„Byl to velice turbulentní ročník. Prožil jsem si vše, co pozice nabízí. Pro Spartu je třetí místo absolutní minimum toho, co jsme chtěli před sezonou. V zimě jsme si dali za cíl vyhrát pohár, což by signalizovalo určitý progres. Jenže se nám to nepodařilo. Kolísavé výkony vedly k odvolání Zdeňka Ščasného. Na druhou stranu v jarní části jsme z hlediska tabulkového postavení drželi krok se Slavií i s Plzní. Bodově to bylo velice vyrovnané. Rozhodnutí nechat Zdeňka ve funkci bylo správné. Za tím si stojím. Tým byl ve stavu, kdy potřeboval zkušeného trenéra. Začlenil mladé hráče, integroval do týmu Hložka, Drchala i Plechatého, byť s ním to podle představ nedopadlo… Když se vrátím hodně zpátky, tak situace z listopadu, kdy jsme prohráli venku a na cestě zpátky si hráči zpívali v autobuse, byla indikátorem, že máme obrovský problém. Čili i proto jsem Zdeňka u mužstva nechal.“

Přejděme k jednotlivým hráčům. Obránci Costovi končí smlouva. Počítáte s ním i do další sezony?

„Měl ve smlouvě opci, kterou Sparta využila, tudíž Costa s námi pokračovat i nadále.“

Zůstává i Ondřej Zahustel?

„Ano. Končí Alex Chipciu, na pozici pravého beka jsme přivedli Andrease Vindheima. Pro novou sezonu vytvoří dvojici s Ondrou Zahustelem.“

Je v hledáčku Sparty stále David Lischka?

„Ano, už jednou jsme ho získali, zájem máme nadále. Vezmu to spíš zeširoka: hlavně jsem rád, že se vrátil zpátky k fotbalu a že může dělat, co miluje a co ho baví. A je jedno, zda to bude u nás nebo v Jablonci.“

Mimochodem, stihl jste už vyčinit bývalým spoluhráčům z Arsenalu, že finále nezvládli a Sparta musí hrát třetí předkolo Evropské ligy?

„Moc bývalých spoluhráčů v Arsenalu už nemám, každopádně ke klubu mám obrovský vztah, protože jsem tam strávil deset let. Tudíž jsem Arsenalu fandil nejenom kvůli Spartě. Nicméně Chelsea byla jasně lepší, zaslouženě vyhrála.“

Petr Čech poslední zápas kariéry nevyhrál, navíc inkasoval čtyři góly. Litoval jste ho?

„Tenhle zápas nebude mít žádný vliv na stopu, kterou zanechal ve světovém fotbale. Ukázal, že to byl skvělý hráč i skvělý kluk.“

