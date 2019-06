Skácel uzavřel bohatou kariéru! Už ani nižší soutěž, je nejvyšší čas, řekl | iSport.cz

Dosud nejúspěšnější zahraniční štací bylo pro Rudolfa Skácela působení ve skotských Heart of Midlothian • Pavel Mazáč (Sport)

Příbramský záložník Rudolf Skácel po víkendovém konci profesionální kariéry už neplánuje hrát ani na nižší úrovni, rád by ale zůstal u fotbalu. Devětatřicetiletý sedminásobný reprezentant a mistr Evropy do 21 let z roku 2002 se v nedělní odvetě baráže proti Brnu loučil z pozice náhradníka, kterou až na jednu minutu zastával už po celou jarní část sezony.