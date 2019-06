Expert Kopecký o hvězdách ligy: Ať jde Souček ven, nad Hložkem jsem žasl | iSport.cz

Prošel si pořadí nejlépe hodnocených ligových hráčů podle Sportu a souhlasně pokýval hlavou. „Na prvním místě se s vámi shoduju, Tomáš Souček vyrostl pro velký fotbal,“ říká extrenér Ivan Kopecký, jeden ze stálých ligových expertů Sportu. Promluvil o rezervách krále kanonýrů Nikolaje Komličenka či o sparťanské kometě Adamu Hložkovi.

Když jste zmínil, že Souček vyrostl pro velký fotbal, znamená to, že byste mu doporučil odchod do zahraničí?

„Přesně tak, ve čtyřiadvaceti je v nejlepších letech. Hru Slavie sice může jeho odchod rozhodit, ale z jeho soukromého pohledu by cizina měla být jasná volba. V Edenu se učil od Hušbauera a spol., v elitním klubu může pochytit spoustu věcí od dalších mazáků. Varováním je třeba případ Krmenčík: zůstal v Plzni, zranil se a už nikam nešel. V zahraničí se hraje ohleduplněji než v Česku, hráči k sobě mají větší respekt.“

Překvapilo vás v sezoně, jak velký progres Souček udělal?

„Stal se z něj komplexní hráč, má vyrovnanou obrannou i útočnou fázi. Přesně ví, v čem jsou jeho přednosti a využívá jich. Nepouští se do velkého driblování, staví na perfektním přehledu. Nabízí se ostatním do útočné fáze, ale taky se poctivě vrací před stopery a vyplňuje nebezpečná místa pro brankáře. Navíc uspěl i v Evropské lize, trefi l se proti Seville a Chelsea.“

Jako kdyby ani nebyl defenzivní záložník, viďte? V lize nastřílel třináct gólů a na dalších šest nahrál.

„Proto říkám, že už je hráčem pro velký fotbal. Ve světě se role fotbalistů prolínají: nemůžete umět jen útočit nebo jen bránit, musíte zvládat oboje. Tomáš to splňuje. Na hřišti je vždycky tam, kde má být. Dostává se do gólových pozic, ale taky včas zařadí zpátečku.“