Sedačky z Bazalů pomohou. Ostrava dá výtěžek dražby dětským domovům | iSport.cz

"Každý si asi uvědomuje, že Bazaly jsou symbol. Nás napadlo při jejich rekonstrukci využít toho, že na místě zbyly nějaké sedačky, o které byl mezi fanoušky velký zájem," uvedla Hoffmannová. Do aukce bude směřovat čtyřicet plastových a padesát starších kovových sedaček. Vyvolávací cena kovových sedaček bude 500 korun, plastových tisícikoruna. Sedačky získají dražitelé s nejvyššími nabídkami.

"Fotbalové Bazaly byly desítky let součástí sportovního života města a fanouškům se s nimi loučilo ztěžka. Teď ale mohou získat originální připomínku milovaného stadionu a zároveň posloužit dobré věci," uvedla náměstkyně. Na sedačkách jsou podepsáni například Milan Baroš, Jan Laštůvka nebo Marek Jankulovski. Kromě dražby lze přispět na sportování dětí v dětských domovech i prostřednictvím finančních darů na speciálně zřízený transparentní účet.

"Víme, že zájem o cokoli z Bazalů je velký. Pokud je to navíc spojeno s myšlenkou, že se podpoří děti v dětských domovech, tak to je něco, k čemu se Baník dlouhodobě hlásí a bude hlásit dál. Čekám, že zájem bude, protože Bazaly jsou opravdu nedílnou součástí historie Baníku a jsou takovým kultovním místem pro všechny příznivce sportu v Ostravě," uvedl výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák. Podle ředitelky Dětského domova Úsměv Evy Chodurové zařízení peníze z aukce využije například na nákup míčů či dresů, které dětem chybí.

Na stadionu Bazaly hrál Baník Ostrava od dubna 1959. Stadion se definitivně uzavřel na konci sezony 2014/2015 kvůli špatnému technickému stavu. Nově bude tréninkovým centrem Klubové akademie Ostravy pro talentované hráče od šesti do 19 let. Ostrava je jediným krajským městem, kde zatím fotbalová akademie nefunguje. Stadion se opravuje od loňského léta. Vše by mohlo být hotovo na konci října. Přestavba přijde na zhruba 320 milionů korun.

Aukce sedaček bude spuštěna 4. října a potrvá až do konce měsíce. Podrobnosti zájemci najdou na speciálních webových stránkách www.benefice.ostrava.cz.