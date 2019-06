Slavia, nebo hostování? Matoušek řeší, co dál. Popsal, jak chtěl skončit | iSport.cz

Před rokem touhle dobou ho pořádně znali jen fajnšmekři, kteří pravidelně sledují druhou ligu. Jan Matoušek má za sebou průlomovou sezonu: stal se ligovou kometou, Slavia za ofenzivního univerzála zaplatila Příbrami pohádkových čtyřicet milionů korun.

V Edenu na podzim ochutnal Evropskou ligu, ale v našlapaném týmu se natrvalo neprosadil a na jaře hostoval v Příbrami. „V nejbližších dnech se rozhodne, co se mnou bude dál,“ nastínil blonďatý sympaťák. V rozhovoru pro iSport Premium mluví také o náročnosti baráže či slovech Pavla Vrby, ale i o tom, že jako teenager chtěl s fotbalem dvakrát skončit.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský se s vámi v zimě loučil větou: „Makej, přidávej si a v létě se vrať.“ Třetí bod se zatím nevyplnil, ale co ty první dva?

„S trenérem jsme si volali a shodli jsme se, že v rámci možností jsme byli s jarním hostováním v Příbrami spokojeni. Povedlo se mi dát sedm gólů, nabral jsem další zkušenosti třeba v soubojích a zachránili jsme ligu. Co dál? Brzy bude jasno.“

Kromě návratu do Edenu se nedá vyloučit ani další hostování, mluví se třeba o Jablonci. Co vy na to?

„Je tam víc variant, logicky mezi ně patří i hostování. Nechci ale říkat něco konkrétního, protože zatím není nic hotové. Už teď ale vím, že se znovu budeme snažit vybrat tu možnost, která pro mě bude nejlepší. Aby to dopadlo stejně dobře jako teď na jaře, kdy jsem pravidelně hrál, a dařilo se mi. Uvidíme, co bude třeba za deset dnů.“

Na jaře se často mluvilo o tom, že Matoušek přerostl Příbram, že je mu malá. Zmínil to třeba plzeňský trenér Pavel Vrba. Máte i vy pocit, že by vás další hostování v Příbrami neposunulo?

„Předně: názor pana Vrby mě potěšil, nakoplo mě to do další práce. Přitom jsem si právě po zápase s Plzní říkal, že jsem tak dobře nehrál... Ale zpátky k Příbrami: já vlastně mohl v zimě jen tam, protože jsem za ni nastoupil už na začátku sezony.