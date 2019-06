Nové zbraně Opavy. Slezané představili útočné posily | iSport.cz

Opava po konci loňského ročníku hlásila spíše odchody než příchody. Teď už je všemu jinak. Nové tváře ze Slovenska posílí slezský klub v záložní a útočné řadě. Ve středu pole se představí Karol Mendek. Osmadvacetiletý fotbalista přichází ke Slezanům jako volný hráč po angažmá v polském týmu Raków Częstochowa. Český fanoušek si ho však může pamatovat v dresu ostravského Baníku, za který vstřelil v 47 zápasech čtyři góly mezi lety 2015 a 2017. „Karol je zkušený fotbalista, má už toho hodně za sebou. Navíc je schopen hrát na více postech,“ řekl pro Deník sportovní manažer SFC Opava Alois Grussmann.

Druhá čerstvá akvizice by měla trápit obrany soupeře. Jedná se o útočníka Reného Dediče, který se do Opavy přesunul z nedalekého Třince. Ve druhé nejvyšší soutěži vstřelil za celou loňskou sezonu osm branek a na další čtyři přihrál. Za uplynulých šest sezon se v třineckém dresu prosadil celkem třicetkrát.

„Za příchody těchto hráčů jsme rádi. Dedič je urostlý hráč s dobrými fyzickými parametry. Dokáže hrát zády k bráně, je to hráč do koncovky. Co se týče Mondeka, jde o rychlostní typ fotbalisty. Umí hrát ve středu hřiště jako podhrot i na kraji. Čekáme od něj přínos v předfinální a finální fázi,“ dodal pro klubový web k oběma slovenským posilám Grussmann.

Další posily se musí o místo v sestavě porvat. Devatenáctiletý záložník Jakub Matoušek přišel do Opavy z Olomouce a ve slezském klubu je podle Grussmanna na zkoušce stejně jako krajní obránce Marek Václav, který přišel ze slovenské Dubnice. Další nové tváře představí Opava příští týden, jak dodal sportovní manažer klubu.