Pět šest hráčů odejde, řekl kouč. Plzeň má kratší přípravu, co vyhlásil Šádek? | iSport.cz

Jste spokojený se začátkem přípravy?

„Moc. Podařilo se nám vhodně doplnit kádr, v týmu se zvýšila konkurence, to nikdy není na škodu. Všichni hráči na tréninku i během zápasu makali naplno. Musí, ví moc dobře, že takových pět, šest lidí určitě odejde.“

To je velký počet hráčů. Cítíte mezi nimi napětí, kdo se v týmu udrží?

„Snahu mají všichni jasnou. Visí nad nimi ta nepříjemnost, že můžou být z kádru vyřazeni. Postupně se to vykrystalizuje, není to tak, že odejde pět, šest lidí najednou. S přiblížením k začátku soutěže se kádr bude zužovat.“

Máte už jasno, kdo odejde?

„Ne, to je předčasné. Je před námi spousty tréninků a asi pět šest přípravných zápasů. Tam se může stát cokoliv. Z předešlých let to moc dobře víme, už se nám stalo, že se v přípravě zranili čtyři hráči a museli jsme to řešit.“

Má šanci se v kádru udržet Pavel Bucha, kterému na jaře vyšlo hostování v Mladé Boleslavi?

„Co vím já, u něj se to řeší. Byl s jednadvacítkou, s Boleslaví ještě hrál nadstavbu. Má ještě dovolenou, jestli sem přijde, nebo ne, je v řešení.“

Poprvé nastoupily posily Adam Hloušek, Lukáš Kalvach a Ondřej Mihálik. Jak jste s nimi spokojený?

„Odtrénovali s námi šest tréninků. Není jednoduché se zapracovat do takového týmu. Věřím, že si postupně budou zvykat. Jsou to všechno talentovaní hráči, co nám v budoucnu pomůžou.“

Když to vezmeme jednotlivě, začneme u Adama Hlouška – splňuje zatím vaše očekávání?

„Adam má veliké zkušenosti ze zahraničí. Záleží na tom, aby si sedl s týmem, naladili se na stejnou vlnu. Věřím, že u něj to nebude problém.“

Co Lukáš Kalvach?

„Je to mladý, talentovaný hráč. Do budoucna to může být náhrada za Patrika Hrošovského. Ale ten tady momentálně je, takže se o místo poperou, nebo budou hrát spolu. To se všechno uvidí.“

Ondřej Mihálik si připsal dvě asistence, pochválíte ho?

„Je to hráč, který hraje ze strany, je velmi rychlý. To momentálně na krajích potřebujeme, proto jsme ho sem brali.“

Je znát, že se hráči rozjíždějí trošku pomaleji, když měli kratší volno?

„Ani současná vedra tomu moc nepomůžou, dovolená nebyla tak dlouhá, jako v jiných letech. Tělo si moc neodpočine. Kratší příprava je pro nás nezvyklá, ale vypořádáme se s tím a na první ligové kolo, potažmo předkolo Ligy mistrů budeme nachystaní.“

Musíte upravovat tréninkové jednotky?

„Samozřejmě. Dřív byla příprava šest týdnů, teď máme čtyři. Musíme být opatrní s nabíráním fyzické kondice, pracovat s tím trošku jinak. Musíme to trošku zkrátit.“

Jste rádi, že před předkolem Ligy mistrů odehrajete ještě dvě kola v lize?

„Určitě je to lepší. Mužstvo potřebuje, aby před startem evropských pohárů odehrálo nějaké ostré zápasy. Je dobře, že ty dvě kola máme.“

Je Liga mistrů cíl, nebo spíš sen vzhledem k tomu, že musíte zdolat tři předkola?

„Jak nám říkal pan Šádek (generální ředitel klubu) v kabině. My jsme Viktoria Plzeň, máme vždycky nejvyšší cíle. Chceme letos vyhrát titul, pohár a postoupit do Ligy mistrů.