V Plzni je velká konkurence, ví Kalvach. Doufá, že nebude problém s Bakošem | iSport.cz

Odehrál jste prvních 45 minut za Plzeň. Jaké to bylo?

„Celkem náročné, bylo velké horko. Jsme v určité fázi přípravy a první přátelská utkání bývají vždy těžká. Myslím si, že jsme to zvládli dobře.“

Nastoupil jste k úvodnímu zápasu s kapitánskou páskou. Budete to mít drahé?

„Nevím kolik to bude, ale něco mi naznačoval Choras (Tomáš Chorý). Asi to bude hodně, musím se na to připravit (úsměv).“

Dostáváte hned od prvního tréninku ze strany trenérů dost do těla?

„Poměrně ano. Tréninky jsou dvoufázové, ale to k přípravě to patří. Musíme to splnit.“

Už jste za tu krátkou dobu stihl vypozorovat nějaké rozdíly oproti vašemu předchozímu olomouckému působišti?

„Trénuje se tady trochu více a ve větší kvalitě a s většími zkušenostmi. Je potřeba si na to zvyknout, ale to bude časem dobré.“

A jaké jsou odlišnosti ve hře?

„Je to změna. V Olomouci jsem hrál klasickou šestku, teď jsme s Hořkou (Tomášem Hořavou) nastoupili vedle sebe. Je to jen o zvyku, myslím si, že to bude fungovat.“

Hovořil s vámi Pavel Vrba konkrétně o tom, co od vás požaduje?

„Konkrétně ne. Jen mi říkal, ať hraji svoji hru. Na další věci bude čas na soustředění v Rakousku.“

Vnímáte velkou konkurenci na vašem postu?

„Určitě je tady větší než v Sigmě. Ale jestli se chci posunout dál, tak s tímto musím umět bojovat a nepřipouštět si to.“

Ve druhé polovině července vás čekají boje o Ligu mistrů. Přál byste si ve druhém předkole spíše Olympiakos, nebo Basilej?

„Oba dva týmy jsou velké mančafty. Hrají stabilně o poháry. V každém případě to bude těžké, doufám, že se nám podaří postoupit.“

Stihl jste si již o těchto klubech něco zjistit?

„Zatím vůbec, nechám to až na dobu po úterním losu, kdy bude jasné, s kým se potkáme.“

Jste rád, že vám sezona začíná netradičně brzo, díky čemuž je příprava kratší?

„Je lepší, že se začíná takto, než někde běhat dva týdny.“

Je ale na druhou stranu dostatek času se kvalitně připravit?

„Já si myslím, že ano. Měsíc je dostačující doba.“

A měl jste i dostačující volno?

„S Olomoucí jsme skončili dříve, takže jsem oproti většině kluků měl o zhruba týden a půl delší dovolenou.“

Ptal jste se, jestli si můžete vzít po Marku Bakošovi číslo 23, nebo jste ho zvolil bez váhání?

„Ptal jsem se na klubu, nikomu to nevadilo. Tak doufám, že s tím nebude žádný problém (úsměv).“

Slyšel jste od něj samotného nějakou narážku?

„Zatím nic. To možná přijde ještě.“

Jaké jsou tedy vaše prozatímní celkové dojmy z Plzně?

„Zatím jenom pozitivní. V klubu vše funguje. Jinak jsem zatím ani moc nestíhal se v Plzni projít, ale na to bude dost času.“

Pět šest hráčů odejde, řekl kouč. Plzeň má kratší přípravu, co vyhlásil Šádek?