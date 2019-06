V Plzni začíná boj o místo! Blýskla se posila, mazák Petržela v ohrožení | iSport.cz

Západočeši podle zvyklostí protočili na trávníku všechny hráče, které mají momentálně k dispozici. Proti Domažlicím nastoupily téměř kompletní dvě jedenáctky, ostatní mají ještě prodloužené volno, případně doléčují drobné šrámy. V prvním poločase se na place objevily tři letní posily – Adam Hloušek, Lukáš Kalvach i Ondřej Mihálik.

Posledně jmenovaný, který přišel na roční hostování z nizozemského AZ Alkmaar, se uvedl dvěma asistencemi. Poprvé našel ve vápně Jeana-Davida Beauguela, podruhé se šikovně prosmýkl do vápna a nabil Krmenčíkovi.

„Je to hráč, který hraje ze strany, je velmi rychlý. To my momentálně na krajích potřebujeme, proto jsme ho sem brali,“ chválil 22letý talent asistent Zdeněk Bečka, když hodnotil jasnou výhru 5:2. A co ostatní? „Odtrénovali s námi šest tréninků. Není jednoduché se zapracovat do takového týmu. Věřím, že si postupně zvyknou. Jsou to všechno talentovaní hráči, co nám v budoucnu pomůžou.“

Čtvrtá letní akvizice, slovenský mladík Ondřej Herc, se k týmu kvůli prodloužené dovolené připojí později, za pátou posilu se dá počítat Michael Krmenčík. Plzeňský snajpr nastoupil do zápasu poprvé od 28. října 2018, kdy si proti Slovácku poranil koleno.

Na urostlém bijci s patnáctkou na zádech ještě poznáte velkou nerozehranost. V soubojích s domažlickými obránci ztratil několik nadějných balonů, v tutové šanci trefil jen gólmanovy nohy. Až ve 25. minutě mířil přesně, když zvýšil na 3:0. Plzeň nakonec vyhrála 5:2. „Pro Krmiho je hlavně super, že je zdravý. Pořád to v sobě má, jen se potřebuje dostat do formy. Přeju mu, ať koleno drží,“ pochvaloval si návrat gólového parťáka obránce Radim Řezník.

Petržela ještě může zabojovat o místo

Plzeňští fotbalisté rozdávali úsměvy na všechny strany podobně, jako zářilo ostré letní slunce. Ve velkém pařáku se ochotně fotili s fanoušky a pózovali při selfíčkách. Na hřišti ale všichni jeli naplno, vědí, že si během krátké, čtyřtýdenní přípravy nemůžou dovolit nic vypustit.

„Se začátkem jsme moc spokojení. Podařilo se nám vhodně doplnit kádr, v týmu se zvýšila konkurence, to nikdy není na škodu. Všichni na tréninku i během zápasu makali naplno. Musí makat, ví moc dobře, že takových pět, šest lidí určitě odejde,“ prohlásil asistent Bečka.

Plzeň do přípravy vzala 29 hráčů do pole a čtyři gólmany. Je jasné, že velmi brzy se bude oddělovat zrno od plev. „Snahu mají všichni jasnou. Visí nad nimi ta nepříjemnost, že můžou být z kádru vyřazeni. Postupně se to vykrystalizuje, není to tak, že odejde pět, šest lidí najednou. S přiblížením začátku soutěže se kádr bude zužovat,“ pověděl Bečka.

Koho se může škrtání týkat? V Plzni vcelku logicky zatím nikdo nic oficiálně nepoví. „To je předčasné. Je před námi spousty tréninků a asi pět, šest přípravných zápasů. Tam se může stát cokoliv. Z předešlých let to moc dobře víme, už se nám stalo, že se v přípravě zranili čtyři hráči a museli jsme to řešit,“ dodal Bečka.

Odsun se může týkat těch, co už na jaře fungovali na hostování (Hájek, Bucha, Janošek, Šulc), mladých odchovanců (Štursa), černý Petr může padnout i na jednoho ze zkušených mazáků. Milan Petržela už velkou část jara strávil na tribuně nebo na lavičce, na konci července mu v klubu končí smlouva. Do konce srpna ale s týmem může trénovat a přesvědčit Pavla Vrbu, že do mužstva i v brzkých 36 letech patří a případně si vysloužit nový kontrakt.

Jistou pozici nemají ani další hráči. Také proto brali všichni v Plzni i tuctový zápas na začátku přípravy obzvlášť vážně. Boj o sestavu a místo v kádru totiž právě odstartoval…

Aktuální kádr Plzně pro letní přípravu Brankáři: Aleš Hruška, Matúš Kozáčik, Dominik Sváček, Jakub Šiman Obránci: Jakub Brabec, Milan Havel, Tomáš Hájek, Lukáš Hejda, Adam Hloušek, Roman Hubník, David Limberský, Luděk Pernica, Radim Řezník. Záložníci: Pavel Bucha, Aleš Čermák, Ubong Moses Ekpai, Christián Herc, Tomáš Hořava, Patrik Hrošovský, Dominik Janošek, Joel Ngandu Kayamba, Lukáš Kalvach, Jan Kopic, Jan Kovařík, Erik Pačinda, Milan Petržela, Roman Procházka, Ondřej Štursa, Pavel Šulc. Útočníci: Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý, Michael Krmenčík, Ondřej Mihálik.

Změny v kádru Viktorie Plzeň PŘÍCHODY Adam Hloušek (30), obránce - Legia Varšava, volný hráč

Lukáš Kalvach (23), záložník - Olomouc, 15 500 000

Ondřej Mihálik (22), útočník - AZ Alkmaar, hostování

Christián Herc (20) záložník - Wolverhampton, hostování ODCHODY Marek Bakoš (konec kariéry – asistent trenéra)

Daniel Kolář (konec kariéry – sportovní manažer mládeže)

Lukáš Provod (zůstává v Českých Budějovicích). ŘEŠÍ SE Lukáš Pfeifer (hostoval v Táborsku)

Tomáš Poznar (hostoval ve Zlíně),

Jiří Piroch (hostoval v Pardubicích),

Jan Suchan (hostoval v Karviné).

Hráči po prvním tréninku Viktorie: Dlouhá příprava nikoho nebaví