Záloha Sparty: Trávník a Krejčí zapadnou, co schází Haškovi? | iSport.cz

Sparta se chystá na letní boj o střed pole. O místa se hlásí hned osm záložníků od vytoužené posily Michala Trávníka přes kapitána Bořka Dočkala po novice Ladislava Krejčího. Jací hráči budou na postěch středních záložníků k dispozici novému trenérovi Václavu Jílkovi a s jakými vyhlídkami jdou do letní přípravy?

S jakou zálohou půjde Sparta do ligové sezony?

S jakou zálohou půjde Sparta do ligové sezony? • FOTO: koláž iSport.cz

Michal Trávník (25)

Bilance v lize 18/19: 33 zápasů, 2825 minut, 10 gólů, 11 asistencí

O jeho odchodu z Jablonce se mluvilo už několik sezon. Jeden z nejzajímavějších středních záložníků ve FORTUNA:LIZE. Zvládá přepínat do ofenzivy i do defenzivy. K tomu střílí branky a přidává asistence. Produktivní byl i v evropských pohárech. Do Jílkova konceptu padne jako ulitý.