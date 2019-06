Krob nevyšel, Straka dostal tipy pro Karvinou v Německu i na Spartě | iSport.cz

„Budou tady na testy,“ říká Straka. „Oba byli volní hráči, dostal jsem na ně tip od bývalých hráčů, které jsem trénoval a kteří už teď jsou trenéři. Němec je na levou stranu, křídlo, může hrát i levého beka, hrál třetí Bundesligu. Ukrajinec je mladý hrotový útočník. Urostlý, dobře stavěný, kdyby byl nový Komličenko, bylo by to fajn,“ pousmál se. „S oběma jsem mluvil, na pohled jsou to sympatičtí kluci, teď jde o to, aby to uměli i na hřišti. Máme i nějaké další hráče na zkoušku, jednáme.“

Karviná už přišla o záložníka Lukáše Budínského (Mladá Boleslav), zájem je o útočníka Tomáše Wágnera. I proto Karvinští chtějí získat útočníka Michala Petráně z Pardubic, který se také zapojil do přípravy. S ním i brankář Libor Hrdlička, obránce Pavol Ilko a záložník Roman Holiš.

„Někteří hráči na hostování odcházejí, někteří se z hostování vrací (Tusjak, Weber, Ramirez), někteří jsou v jednání. Intenzivně pracujeme, abychom kádr zkvalitnili. Bohužel máme některé opory zraněné, to mě mrzí. Dreksa a Moravec jsou mimo, do přípravy nejdou a nestihnou ani začátek ligy.“

Straka prozradil, že Karviná chtěla získat zkušeného obránce Jana Kroba z Teplic. Z přestupu sešlo. „Pro mě je důležitá jedna věc - jak hráči reagují na to, že jdou do Karviné,“ říká trenér. „Ať už jsou to cizinci, nebo naši hráči. U Honzy Kroba jsme byli s podpisem blízko, ale sešlo z toho, protože jsem měl pocit, že je pro něj Karviná daleko a moc sem nechtěl. Já chci hráče, co tady chtějí makat a bojovat za region. I ti, co přicházejí z venku, musí ukázat, že to je můj klub! A odvedou pro něho maximum.“

Straka by nerad, aby se opakovalo, že se Karviná zachrání až v posledních zápasech. Před rokem v posledním kole v Jihlavě, letos se stejným soupeřem v diskutované baráži. „Cíl máme jediný, vyhnout se baráži,“ říká Straka. „Chceme se posunout na takové příčky, aby nebyly problémy. Čeká nás těžká sezona, jsme realisté. Ale máme zdravý kádr, chceme hrát bojovný fotbal se srdíčkem. Aby to bylo o bojovnosti a o taktice. Chceme navázat na zápasy před nadstavbou, kde jsme hráli velice dobrý fotbal. To je pro nás odrazový můstek.“

V přípravě by chtěl dál pracovat i na prostoru pro mladší hráče. Aby se do týmu zapracovali podobně jako Ondřej Lingr (20 let) nebo Vojtěch Smrž (22). „Třeba Oli Putyera (obránce, 21) v baráži ukázal, že by se mohl porvat o místo, vletěl tam brankář Pastornický (23),“ připomíná Straka. „Touto cestou chceme jít, protože máme v záloze několik mladých a dobrých hráčů. Na Slovácku mě třeba překvapil Wala (19 let). Takový komár, připomíná mi Vaška Pilaře, když začínal v Hradci. Nevíš, co na hřišti provede. Sám to možná neví, o to je to pak hezčí. Máme kluky, kteří dostanou šanci.“