Slávista Holeš: Liga mistrů je lákadlo. Coufal? Konkurence nás oba posune | iSport.cz

Jak se cítíte jako slávista?

„Dobře, dobře. Moc jsem se sem těšil. Dlouho se o tom jednalo. Byl jsem v očekávání a nyní jsem strašně rád, že se to dotáhlo a jsem tady. Co Slavia předvádí na domácí i zahraniční scéně je něco neuvěřitelného. Chci být toho součástí a na úspěších se podílet.“

Myslíte, že vám ke Slavii pomohl i gól, který jste jí dal v nadstavbové části?

(smích) To nevím, jestli mi pomohl. Každopádně jsem se tu chtěl ukázat, alespoň pro fanoušky. Což jsem se snad ukázal v dobrém světle.“

V tu dobu už se o vašem možném přestupu spekulovalo. Šel jste do zápasu proti Slavii s tím, že jsou jednání konkrétní?

„Už se to vědělo a jednání probíhala, ale pro mě to v tu chvíli vůbec nic neznamenalo. Hrál jsem za Jablonec a podle toho jsem také hrál.“

V Jablonci jste měl pevnou pozici v základní sestavě. Ve Slavii bude ale náročné se do základní jedenáctky dostat.

„To určitě ano, ale tak je to všude. V Jablonci jsem na začátku angažmá také hned nehrál a pozici si postupně vybudoval. Ve Slavii to bude stejné. Budu muset všechny přesvědčit, že na to mám a že mohu být pro Slavii platným hráčem. Pak se uvidí, jak s tím trenéři naloží.“

Dostat se do sestavy přes Vladimíra Coufala ale bude asi pořádný oříšek?

„Určitě. Předvádí ve Slavii fantastické výkony. Bude to těžké, ale je před námi hodně zápasů. Navíc Slavia hraje náročným stylem, takže si myslím, že se na hřiště určitě dostanu.“

Na druhou stranu vás vzájemná konkurence může posunout dál oba dva. Je to tak?

„Přesně tak. Poslední půlrok v Jablonci, co se zranil Jankovič, tak jsem neměl konkurenta. Tady to bude něco jiného. Bude mě to hnát stále kupředu a pořád budu muset trénovat naplno. To nás bude oba dva vzájemně posouvat.“

Jak velké lákadlo je Liga mistrů?

„To je samozřejmě sen každého fotbalisty, zahrát si Ligu mistrů. To je na klubové sezony to nejvíc a lákadlo je to obrovské.“

Spekulovalo se také o vašem možném přestupu do Sparty. Šlo jen o spekulace, nebo přišla konkrétní nabídka?

„Popravdě mě ze Sparty nikdo nekontaktoval. Nevím, jak to tam bylo, ale Slavia přišla, hned jsme se sešli s trenéry a s panem Nezmarem a dohodli se. Takže nebylo o čem.“

Vše o Slavii čtěte zde>>>