Jílka čeká ve Spartě velké zužování kádru: Hráči musí změnit své myšlení | iSport.cz

Letní příprava bude krátká. Jak to ovlivní vaše plány?

„Smrskla se do čtyř týdnů, takže prostor na nabírání fyzické kondice není takový. Budeme tréninky koncipovat tak, abychom splnili kondiční nároky, ale zároveň vše dělali po technické a hlavně taktické stránce. Je před námi spousta práce na organizaci hry. Když jsem dnes vstoupil do kabiny a viděl jsem, jaká jde z hráčů energie, tak jsem z toho měl dobrý pocit. Věřím, že brzy najdeme společnou řeč a že to bude rychle vidět i na hřišti, abychom o tom jen nemluvili.“

Co hodláte na hře Sparty změnit?

„To je hrozně široké téma. Tým se nějakým způsobem prezentoval a moje představa je trochu jiná. Těch věcí a detailů, které bych chtěl změnit, je poměrně dost. Představa, že se vše změní ze dne na den, tu rozhodně není. Budu mluvit v obecné rovině – chceme nastavit určité principy ve hře směrem do ofenzivy i do defenzivy. V obranné fázi je to aktivita, tlak na balon. V přechodové fázi pak chceme vybudovat různá herní schémata, do kterých třeba patří reakce a chování hráčů po ztrátě míče. Tohle jsou stěžejní body, na kterých budeme od začátku pracovat. Vše je ale podložené změnou mentality. Chceme, aby hráči přistoupili na naše nároky a změnili svoje myšlení.“

Za jak dlouho poznáte, že daný hráč má týmu co nabídnout, nebo s ním už nemá cenu dál pracovat?

„Zásadní věc je přímý kontakt, abyste navnímal, jak se hráč chová v různých herních situacích, jak reaguje na vaše nároky. Nemyslím si, že by to měla být dlouhá doba. Měsíc je dostatečně dlouhá doba, abychom si s realizačním týmem udělali o kádru obrázek.“

Čeká tohle i Semiha Kayu a Tala Ben Chaima, kteří jsou v kádru?

„Osobní zkušenost s nimi nemám, ale jsou hráči Sparty a během týdne, čtrnácti dní se pozná, jak na tom jsou a zda s nimi chceme dále spolupracovat.“

Adam Hložek na jaře nastupoval spíš na kraji. Bude to jeho pozice i pod vámi, nebo si jej dokážete představit i jinde v sestavě?

„S výjimkou dvou zápasů jsem ho na jiné pozici neviděl. Je to typ hráče, který by se případně mohl pohybovat více ve středové linii, ale to jsou jen určité úvahy. Na to jak je mladý, není zas až tolik důležité, jestli hraje na své pozici, ale jak se chová. A pro mě je to obrovské překvapení, že takhle mladý hráč zvládl ve Spartě svoji premiéru i porci zápasů, kterou dostal. To je hodně velký předpoklad a Adam má ohromný potenciál pro celý český fotbal. Nyní je ve věku, kdy z něj musíme vymačkat maximum, aby se dál zlepšoval a pokračoval postupně na svojí cestě dál.“

Jak jste spokojený s prací na přestupovém trhu a budete chtít ještě nějaký post posílit?

„V první řadě musím říct, že všechny hráče jsme s Tomášem Rosickým konzultovali. Pohled na posily máme podobný. Jsem rád, že je vše ve fázi definitivy. V tuto chvíli se dá říct, že základní body, které jsme chtěli vyřešit, což je středový hráč, stoper a útočník, máme splněné. Vnímáme, že do zvýšení konkurence je potřeba, abychom se dívali na možné posílení středové a obrané řady. Kvalita při konkurenčním prostředí jde nahoru a myslím si, že tam ještě pořád máme prostor. Pokud by se objevilo pro nás něco zajímavého, tak si dovedu představit, že ještě někoho přivedeme.“

Kolik hráčů chcete mít v kádru na celou sezonu?

„V tuto chvíli máme 37 hráčů, v takovém počtu do ní určitě nepůjdeme. Předpokládám, že budeme mít 22 hráčů + 3 brankáře. Taková je moje představa. Preferuji spíš menší počet hráčů, aby byl prostor pracovat s užší skupinou hráčů, se kterými počítáme. Důležité však je, aby i tak byla hráčská rezerva z důvodu náročnosti sezony. Čekají nás dvě předkola v Evropské lize. Z mého pohledu je velkou výhodou, že budeme mít B-mužstvo, kde budou mít hráči z mého pohledu podobný tréninkový proces jako v áčku. To pro nás bude další prostor, odkud si můžeme nějaké hráče vytáhnout.“

V Olomouci jste si vytvořil skupinu hráčů, na které jste sázel. Bude to tak i ve Spartě, nebo má každý stejnou šanci na to, aby vás ohromil?

„Startovní čára nikdy není úplně stejná, to je čitelné a samozřejmé. S některými hráči počítáte víc, s některými méně. Kdybych však řekl, že mám jasnou představou o těch 13-15 vyvolených, popřel bych to, co jsem řekl na začátku. Hráči budou mít tři týdny na to, abychom je dobře poznali, a pak z toho vzejde skupina, o kterou se budeme opírat.“

Nevadí vám nízký počet (4) přípravných zápasů?

„Příprava se nějakou dobu dopředu plánuje a my jsme s drobnými úpravami museli respektovat, co už tu bylo. Během krátké přípravy není tolik prostoru na poznávání hráčů v zápasovém režimu ale spíš v tom tréninkovém. Nechtěli jsme tak krátkou dobu předimenzovat zápasy, protože by zase nezbyl prostor pro různé nácviky. Pevně věřím, že to bude dobrý model a že budeme mít dostatek času na to, abychom hru dostali aspoň z části do našich představ.“

Vše o Spartě čtěte zde »

Evropské poháry přehledně: Na koho mohou narazit Slavia, Sparta či Plzeň?