Posila Bohemians se zranila při nehodě. Kouč: Máme další tři gólmany | iSport.cz

Jak jste reagoval na zprávu o Le Giangově zranění?

„Není to krize, jen jsme ztratili schopnost pružně reagovat. Patrika jsme podepsali s velkým předstihem, abychom mohli řešit naše gólmany. Tomáš Fryšták měl v zimě nabídku ze zahraničí, která pro něj byla zajímavá, ale nemohli jsme ho pustit. Domluva byla taková, že se k tomu můžeme vrátit ve chvíli, kdy na to budeme připravení. Připravili jsme se na to tím, že jsme podepsali nového brankáře, který si ale na dovolené zranil klíční kost. Naštěstí máme tři další zdravé gólmany.“

V minulé sezoně jste málem hráli baráž o záchranu, vyhnuli jste se jí na poslední chvíli. Berete začátek letní přípravy jako bod nula?

„Vůbec ne. Ačkoliv jsme měli horší výsledky než v předchozí sezoně, kdy jsme skončili sedmí, ve skládání mužstva jsme dál než před rokem. Chtěli bychom na to navázat a dostat se minimálně do skupiny o Evropu, která nám v minulé sezoně o gól utekla.“

A pak vás musel spasit až gól z 94. minuty posledního zápasu nadstavby.

„Ve starém herním modelu bychom byli na jedenáctém místě po třiceti kolech zachránění, ale bohužel. Doufám, že v příští sezoně nám nový model bude naopak přát: že budeme třeba desátí a dostaneme možnost hrát o poháry.“

Jak jste byl spokojený s prvním tréninkem letní přípravy?

„Byl to typicky první trénink, nebojovalo se o místa v sestavě. Šlo spíš o to, v jakém složení a počtu se sejdeme. Byli jsme schopní hrát deset na deset plus gólmani, což je na Bohemku velmi dobré. Jsem spokojený a ještě spokojenější budu, až budeme komplet.“

Z posil zatím máte kromě zraněného Le Gianga jen útočníka Ibrahima Keitu, jenž naposledy hrál v Příbrami. Není to málo?

„Věřím, že až se bude koncem přípravy účtovat, budeme na tom s posilami lépe. Přestupové okno je dlouhé: můžete reagovat i poté, co se rozběhne liga. Nicméně příští pátek odjíždíme na soustředění do Rakouska a rád bych, aby posil bylo víc.“

A zmíněný Keita se vám zatím líbí jak?

„Je to typický hráč na hrot, má odpovídající postavu. Odešel nám Júsuf a nahradili jsme ho právě Keitou. Je vysoký, silný i dostatečně rychlý. Je schopný si plnit i úkoly do defenzivy. Snad bude zdravý a pomůže nám.“

Na prvním tréninku byl i záložník Kamil Vacek, jenž u vás na jaře hostoval z dánského Odense. Bude v Bohemians pokračovat?

„Kamil má hostování do 30. června a jednáme o dalším. Máme zájem i o stopera Pokorného, který u nás na jaře hostoval ze Slavie. Chceme, aby v Bohemce pokračoval.“

Na kterých postech byste ještě chtěl posílit?

„Máme okna ve středu pole, kde máme nastálo podepsané jen dva hráče. Potřebujeme přitom tři nebo čtyři. Uměl bych si představit i jednoho levonohého halfbeka a ještě jednoho gólového útočníka. Právě tam nás to bolelo nejvíc a opticky sráželo kvalitu naší hry. Asi k nám nepřijdou čtyři desetibrankoví hráči, ale rád bych, aby dorazili takoví, kteří se umějí gólově prosadit.“

