Budějovice, nebo cizina? Jasno chci mít do konce července, říká Sivok | iSport.cz

Jak velká je šance, že si v Budějovicích po letech zahrajete ligu? Je vůbec nějaká?

„Určitě je, měl jsem pohovory s Horynou (trenérem Davidem Horejšem) a Vozim (generálním manažerem Martinem Vozábalem). Pokud bych se měl definitivně vrátit domů, tak jedině sem. Měl jsem nabídku z Česka, ale já jsem doma tady na jihu.“

Přesto dál preferujete zahraniční variantu, viďte?

„Kvůli fotbalu i kvůli životu. Chtěl bych se dál posouvat jako člověk, poznat novou mentalitu a řeč. Kdybych se chtěl vrátit domů, vrátil jsem se už před dvěma lety. Když cestujete, obohacuje vás to. Ovšem potřebuju s sebou mít rodinu, takže výběr není široký.“

Dokdy se chcete napevno rozhodnout?

„Doufám, že jasno bude do konce července. Pokud budu mít do té doby příležitost trénovat s Dynamem, budu rád. Vím, že pro vedení není moc příjemné, že se neví, jestli zůstanu nebo ne, ale všechno jsme spolu probrali. Snad se to do konce července rozsekne.“

Je ve hře i varianta, že byste rozehrál sezonu v Dynamu a pak šel někam jinam?

„Těžko takhle dopředu říct, ale nejsem člověk, který moc střídá kluby. Když někde zakotvím, chci tam nějakou dobu hrát. Navíc mám rodinu, i na ni se musím ohlížet. Děti chodí do školy – a když ji někde začnou, nemůžeme se nikam stěhovat. Proto jsem zatím žádnou nabídku nevzal. Vůbec nepřipadá v úvahu, abych někde byl sám.“

Zpátky domů: nelákala vás ani Sparta, s kterou máte tři tituly?

„Pravda, v Česku bych šel jen do Dynama nebo do Sparty. Ale na Letné mají svých problémů dost. Musejí začít úplně jiným směrem a nevím, jestli bych tam v tuhle chvíli byl nějakým přínosem. Sparta si potřebuje vybudovat střední generaci, aby dohnala Slavii, která si titul zasloužila. Hrála výborně, na její úroveň se sparťané potřebují dostat. Věřím, že Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) to tam do dvou let dá dohromady.“

A Dynamo?

„Je fajn, že jsem se vrátil do známého prostředí. Dost věcí se tu ale změnilo: když jsem přijel, Vozi mi řekl, abych přišel za ním do kanceláře, ale já šel do staré budovy… Pak jsem potkal Křížu (brankáře Zdeňka Křížka), kterému jsem řekl, že je nesmrtelný.“

Je to váš vrstevník, jste stejný ročník.

„Je příjemné ho zase vidět. Začínali jsme spolu už v žácích a pořád tady je. V týmu je spousta mladých kluků, na které se těším. Mám rád pracovité kluky, kteří se chtějí zlepšovat a ne jen lpět na svém talentu. A o Horynovi jsem slyšel, že je to náročný trenér, což je moc dobře. Jedině tak můžete uspět.“

Mimochodem, mohl byste hrát už ve středeční přípravě s Příbramí?

„Myslím, že ještě ne. První týden asi budu mít trochu problém, kluci už jsou dávno v přípravě. Na dovolené jsem něco dělal, ale spíš tenis. Uvidíme, kdy budu moct poprvé hrát.“