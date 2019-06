Posila pro nováčka. Budějovickému Dynamu se na dva roky upsal Čolič | iSport.cz

Čolič přišel do Karviné v létě 2017 a v 48 ligových zápasech se za ni trefil jednou. Představil se i ve dvou barážových duelech proti Jihlavě. Smlouvu se slezským celkem se však rozhodl neprodloužit.

"Karviné bych chtěl poděkovat za to, že mi dala možnost hrát první českou ligu. Nyní jsem se chtěl ale v kariéře posunout opět trochu dál a z nabídek jsem si vybral České Budějovice. Jednání s panem (generálním manažerem) Vozábalem bylo věcné, konkrétní a dostal jsem i dobré podmínky. Mluvil jsem i s trenérem Horejšem a líbí se mi jeho filozofie fotbalu. Jsem moc rád, že se přestup do Dynama povedl dotáhnout do úspěšného konce," citoval Čoliče klubový web.

K jihočeskému mužstvu přišli na zkoušku také útočník Karsten Ayong, který v Česku naposledy hrál v Příbrami, a ofenzivní záložník Tomáš Froněk, který naposledy působil v druholigové Chrudimi.