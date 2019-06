Trpišovský opět se "synem". Kvůli čemu přivedl Hovorku do Slavie? | iSport.cz

Listopad 2016. V utkání Evropské ligy na půdě Fiorentiny si David Hovorka vážně poranil koleno a tehdejšího libereckého trenéra Jindřicha Trpišovského na lavičce polil pot. Ačkoliv o fotbale přemýšlí ve dne v noci, tenkrát naprosto zkoprněl.

„Byla to pro mě nejhorší zpráva v sezoně, možná za celou dobu, co jsem v Liberci,“ reagoval na zranění stopera, který ve Slovanu patřil k pilířům defenzivy. „V tu chvíli ztratíte chuť do fotbalu, protože se to stane hráči, který je tady možná největší profesionál, stará se o sebe, vše dělá, jak má. Známe se dlouho, trénuji ho třetí rok. Už třetí den jsem z toho špatný," dodal Trpišovský.

Na krátké sondě do minulosti se ukazuje, jaký vztah si kouč Slavie k čerstvé posile během minulých sezon vytvořil. Hovorka byl, je a bude v Trpišovského očích prototyp moderního stopera. Nevadí, že nemá metr devadesát. Jeho přednosti vidí trenér ligového šampiona v konstruktivní hře a organizaci týmu.

Jejich pouto vzniklo už v roce 2014, kdy se potkali v druholigovém Žižkovu, kam kvůli špatné finanční situaci chodili spíš talentovaní hráči na hostování. Hovorka padl trenérovi do oka. Následoval společný přesun do Liberce. A přišel úspěch. Dokonce takový, že se mluvilo o tom, že jejich cesta povede zpět do Prahy. Nikoliv však do Slavie, kde se oba sešli až nyní, ale do konkurenční Sparty.

Zatímco Trpišovský se na Letné neobjevil, Hovorku si mateřský klub v zimě 2017 z Liberce za výhodných podmínek stáhl. A to i přesto, že stále nedoléčil těžké zranění kolene.

Jenže rudý dres rodákovi z Kladna nebyl souzený. Po nástupu Andrey Stramaccioniho sice ustál nálet zahraničních posil a probil se do základní sestavy, zároveň se během sezony stal jakýmsi hromosvodem problémů v defenzivní činnosti, zejména při standardních situacích, které mimochodem na Letné přetrvávají.

V létě 2018, kdy už nový kádr skládal Pavel Hapal, se stal nepotřebným. „Je to rozhodnutí sportovního vedení na základě doporučení trenéra. Věděli jsme, že musíme posílit nejen výšku, ale i agresivitu. To příchozí Uroš Radakovič dokonale splňuje. Pokud stopera přivádíme, logicky jednoho uvolňujeme. A padlo to na Davida,“ vysvětloval odstavení Hovorky tehdejší sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Nastalé situace využil Jablonec, který po Hovorkovi okamžitě sáhl a bystře si do smlouvy o hostování zakomponoval opci o trvalém odkupu. „Je to typ bojovného a zarputilého obránce, který dokáže mančaft strhnout. Měl by převzít roli organizátora defenzivy,“ lebedil si trenér Petr Rada.

Stačil půlrok a severočeský klub opci aktivoval. Hovorka se během sezony vypracoval mezi klíčové hráče zelenobílých a jindy přísný Rada mu dokázal odpustit i výjimečné hrubky. Jako když v květnu na Spartě (0:2) prohrál souboj před prvním gólem a o pár minut později se nechal vyloučit.

„David nám odvedl po příchodu do Jablonce hodně kvalitních výkonů. Patří ke stěžejním hráčům. Nechci ho po jednom nepovedeném zápase nějak hanit,“ bránil ho po prohře na Letné.

Ani takový zápas ale Slavii od angažování Hovorky neodradil. Pro duo Nezmar, Trpišovský byl jasnou volbou. „Měl jsem ho na Žižkově i v Liberci. Je jasné, že se nám líbí,“ naznačoval ještě před dokončením přestupu slávistický kouč.

A milovník pilates, kterým zdokonaluje svoji fyzickou schránku, to v pondělí na tiskové konferenci v útrobách Sinobo Stadium, kde pózoval se sešívaným dresem a číslem dvě, jen doplnil. „Další důvod, proč jsem tady…,“ culil se.